Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.

Exklusive 4+2-Villa mit Meerblick: Luxus + Türkische Staatsbürgerschaft

Wir präsentieren Ihnen diese exklusive Luxusvilla im prestigeträchtigen Stadtteil Kargicak in Alanya. Diese Immobilie vereint erstklassige Bauqualität, eine durchdachte Raumaufteilung und eine beeindruckende Auswahl an Annehmlichkeiten für komfortables Wohnen am Meer.

Hauptmerkmale:

Preis: 1.450.000 EUR

Baujahr: 2024

Anzahl der Etagen: 4

Aufteilung: 4+2 (4 Schlafzimmer, 2 Wohnzimmer, Küche im amerikanischen Stil)

Smart-Home-System + Fußbodenheizung im gesamten Haus

Wohnfläche: 540 m²

Grundstücksfläche: 550 m²

Spa: Whirlpool, Sauna, Hamam

Lage: Türkei, Alanya, Kargicak

Lagevorteile

Kargicak ist eine der exklusivsten und ruhigsten Gegenden von Alanya und bekannt für:

klares Meerwasser und malerische Strände;

ausgestattete Infrastruktur (Geschäfte, Restaurants, medizinische Einrichtungen);

Nähe zum Flughafen Gazipaşa (ca. 20–30 Autominuten);

gute Anbindung an das Stadtzentrum von Alanya (15 km).

Investition und Staatsbürgerschaft

Die Villa eignet sich zur Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft über das Investorenprogramm.

Die Immobilie stellt eine rentable Investition in Immobilien an der Mittelmeerküste mit hohem Wertsteigerungspotenzial dar.

Warum diese Villa?

Luxus: Hochwertige Materialien, moderne technische Lösungen, makellose Ausstattung.

Umfangreiches Spa-Angebot: Privater Pool, Sauna, Hamam und Whirlpool für Entspannung und Wohlbefinden.

Panoramablick: Genießen Sie jeden Tag einen atemberaubenden Meerblick.

Privatsphäre und Sicherheit: Geschlossene Wohnanlage, durchdachtes Privatsphärekonzept.

Bezugsfertig: Die Immobilie ist fertiggestellt und bezugsfertig.

Smart Home ist Ihr zuverlässiger Partner beim Kauf von Immobilien in der Türkei. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt der Transaktion, von der Immobilienauswahl bis hin zu den Formalitäten.

Kontaktieren Sie uns jetzt!

Erfahren Sie mehr und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.

Erhalten Sie ein individuelles Angebot und eine Beratung zur Staatsbürgerschaft.

Ihr Traum vom Leben am Meer ist näher als Sie denken!