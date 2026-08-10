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Wohnimmobilien in Fatih, Türkei

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
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$380,000
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