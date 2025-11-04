  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Beylikduzu
  4. Wohnung in einem Neubau Marmara Koru

Wohnung in einem Neubau Marmara Koru

Beylikduzu, Türkei
Preis auf Anfrage
;
28
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38859
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beylikduzu

Über den Komplex

Marmara Koru ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, nur wenige Minuten vom Marmarameer entfernt. Mit weitläufigen Grünflächen, zeitgemäßer Architektur und einer umfassenden Infrastruktur bietet das Projekt eine ruhige und komfortable Wohnatmosphäre.

Marmara Koru vereint eine friedliche Umgebung, die Möglichkeit zum Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung. Damit ist das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren eine ausgezeichnete Wahl.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Marmara Koru:

  • Nur wenige Minuten vom Marmarameer entfernt.

  • Großzügige Gärten und liebevoll gestaltete Parkanlagen.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft.

  • Hervorragende Anbindung an den Metrobus und die E-5-Autobahn.

  • Hochwertige moderne Architektur.

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Swimmingpool, Fitnesscenter und Sauna.

  • 24/7-Sicherheits- und Überwachungssystem.

  • Umgeben von Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäusern.

  • Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 1+1 bis 4+1.

  • Ruhige und familienfreundliche Wohngegend.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Beylikduzu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Kartal, Türkei
von
$380,800
Wohnviertel Project in Chiplakli area ten minutes walk from the sea
Ciplakli, Türkei
von
$96,096
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Quality Alanya Apartments with Swimming Pool
Oba, Türkei
von
$151,618
Wohnanlage Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.
Alanya, Türkei
von
$385,313
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Marmara Koru
Beylikduzu, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$427,257
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 270 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich 150 Meter vom Strand entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$188,024
Wir bieten Apartments mit Terrassen und Blick auf das Meer und den Yachthafen.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze, Grünflächen, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum, ein Café, einen Parkplatz.Abschluss - März 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Türkei
von
$159,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage in der Region Maltape.Der Wohnkomplex besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen mit Layouts von 0+1 bis 2+1 sind zum Verkauf.Block B - 9 Etagen, Hotelkonzept mit 24-Stunden-Rezeption, Apartments 1+0 und 1+1.Block A - 26 Etagen, die meisten Wohnungen 1+1 un…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen