Wohnung in einem Neubau Marmara Koru

Marmara Koru ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, nur wenige Minuten vom Marmarameer entfernt. Mit weitläufigen Grünflächen, zeitgemäßer Architektur und einer umfassenden Infrastruktur bietet das Projekt eine ruhige und komfortable Wohnatmosphäre.

Marmara Koru vereint eine friedliche Umgebung, die Möglichkeit zum Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung. Damit ist das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren eine ausgezeichnete Wahl.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Marmara Koru: