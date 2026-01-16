gazivisor ist eine Immobilien-, Investment- und Beratungsmarke. Es wurde von Erol Görgeç gegründet, der in vielen Bereichen, insbesondere im Tourismus- und Dienstleistungssektor, gearbeitet und Wissen, Erfahrung und Praxiserfahrung gesammelt hat.
Immobilien & Investitionen
Vermietung & Immobilienverwaltung
Beratung & Unterstützung nach dem Verkauf
Ihr schöner Ausgangspunkt vom Lokalen zum Globalen. Wir bieten Ihnen eine langfristige und lösungsorientierte Beratung und Begleitung mit effektivem, effizientem und dynamischem Prozessmanagement.