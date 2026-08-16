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Wohnimmobilien in Mugla, Türkei

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Fethiye
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Marmaris
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664 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Villa 7 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 7 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Stockwerk 2/2
Einfamilienhaus mit Schwimmbad und Garten in Strandnähe in Fethiye Fethiye Ovacık ist ein Wo…
$879,190
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Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
In der Nähe der alten Ruinen von Myndos im charmanten Stadtteil Gumusluk von Bodrum bieten d…
$2,16M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende und möblierte Villen in fußläufiger Entfernung zu verschiedenen Annehmlichkeite…
$3,72M
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TekceTekce
Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Golden Rose
$614,562
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Gehweite zum Strand in Fethiye Muğla Das Luxusprojekt in …
$160,357
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Villa 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Gemütliche freistehende Villen in Bodrum in einem sicheren Komplex Die freistehenden Villen …
$338,666
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Haus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Haus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Strandvilla direkt am Meer mit privatem Steg auf der Ritterinsel in Fethiye Die St…
$2,55M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Kizilagac, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kizilagac, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,99M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Geräumige freistehende Villen mit Meer und Naturblick in Bodrum Türkei Die Villen mit 6 Schl…
$1,85M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,15M
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 138 m²
Mirador Kartal ist ein brandneues Projekt, das es Ihnen ermöglicht, Istanbul, das im Meer re…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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INEST HOMES
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villenwohnungen mit Privatstrand und einzigartigem Meerblick in Bodrum Küçükbük Di…
$635,663
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Gärten inmitten der Natur in Muğla Milas Freistehende Villen befinde…
$360,902
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Wohnung 3 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Shicke Immobilien verflochten die Natur in Milas Muğla Die Immobilien befinden sich in einem…
$185,078
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Villa 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.Die …
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$827,068
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Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 453 m²
Golden Age Yalikavak
$2,90M
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Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Blue Cove Villas
$3,48M
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 6
Fläche 260 m²
Alle Privilegien des Wohnens im Zentrum erwarten Sie in diesem Projekt! Wie möchten Sie ein …
Preis auf Anfrage
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Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Aztek Villen
$968,225
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Wohnung 3 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Seeblick-Wohnungen mit intelligentem Haussystem in Adabükü Bodrum Die Wohnungen befinden sic…
$188,548
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Mit Blick auf den Kanal Istanbul, hat Lakeside Heaven 408 Residenzen und 25 Geschäfte bereit…
$2,36M
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Wohnung 2 zimmer in Kargicak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Komplex mit Infrastruktur 200 Meter…
$194,733
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Panoramameerblick-Villen mit Privatpools in Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, eine der ältesten Sied…
$1,77M
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und privaten Gärten in Bodrum Konacik Die Wohnungen…
$838,632
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Eigenschaftstypen in Mugla

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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