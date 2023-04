Beschreibung des Unternehmens

Pasargad Home — ist eines der aktiv entwickelnden Immobilienunternehmen, das in der Türkei und in Alanya tätig ist. Die Geschichte dieses Unternehmens begann im Jahr 2016. Als der Geschäftsführer dieses Unternehmens seine Arbeit bei einer Immobilienagentur in der Region Mahmutlar Alanya begann, um mehr Erfahrung im türkischen Immobiliensektor zu sammeln.

Sechs Monate später beschloss er, weiterhin in einer Baufirma in der Region Kargicak zu arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln. Diesmal arbeitete er 6 Monate in dieser Baufirma. Danach eröffnete er mit Unterstützung eines Freundes sein Immobilienbüro in der Gegend von Mahmutlar Alanya. Nach einem Jahr Betrieb des Büros im Partner-Tandem beschloss der CEO, seine Reise alleine fortzusetzen und die Marke Pasargad Home im Jahr 2019 zu registrieren, um damit völlig unabhängig zu werden.