Smart Home

Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und ist seitdem erfolgreich auf dem türkischen Immobilienmarkt tätig. Um im Bau- und Immobilienbereich wohlhabender und effektiver zu werden, begann home.com.tr 2009 mit dem Bau des Partnerunternehmens Ozdence zusammenzuarbeiten. Wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung einer Vielzahl von Dienstleistungen auf professioneller Ebene spezialisiert hat. Wir identifizieren Trends für Investitionen in Immobilien, wählen Grundstücke für exklusive Projekte aus, suchen nach vertrauenswürdigen Bauunternehmen, um mit allen Phasen des Bauens, Marketings, Managements und Verkaufs zusammenzuarbeiten und diese zu kontrollieren. Wir haben große Erfahrung im Bau exklusiver Villen mit Einzelprojekten in der Türkei. 2014 wurde unser neues Büro in Istanbul eröffnet, um neue Richtungen zu entwickeln. Zusammen mit den besten Bauunternehmen, Wir erfüllen unsere Mission erfolgreich und helfen unseren Kunden, das zu finden, was sie wirklich für ein komfortables und gutes Leben in ihrer eigenen Wohnung in der Türkei brauchen.