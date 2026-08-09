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Wohnimmobilien in Izmir, Türkei

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Konak
46
Çeşme
40
Urla
19
Bornova
9
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191 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Tauchen Sie ein in die Fusion von Gesundheit, Luxus und Komfort mit diesem bahnbrechenden Pr…
$692,318
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Wohnung 3 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$127,172
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Haus 4 zimmer in Çeşme, Türkei
Haus 4 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Doppelhaushälfte in einer Wohnanlage in Laufnähe zum Ilıca-Strand in Alaçatı, Çeşme Die Dopp…
$838,177
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TekceTekce
Villa 8 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 8 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in der Villengegend in Strandnähe in İzmir Çeşme Die Villa befindet sich …
$4,34M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
In der üppigen, grünen Gegend von Sarıyer, einem der umweltfreundlichsten Viertel von Istanb…
$675,886
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Villa 7 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 7 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in Strandnähe in Çeşme İzmir Die Villa befindet sich im Stadtteil Fenerci…
$2,32M
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Villa 4 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 4 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Villen in der Nähe des Meeres in İzmir, Çeşme Çeşme liegt im Westen von Izmir und i…
$1,42M
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Haus 5 zimmer in Urla, Türkei
Haus 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/3
Neu gebaute Doppelhaushälften mit Garten und Pool in einer ruhigen Gegend von Urla, Izmir Di…
$547,995
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Wohnung 3 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 3/8
Wohnungen in einer Anlage in bester Lage in Çiğli, Izmir Die Wohnungen befinden sich im Stad…
$447,413
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Wohnung 2 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/15
Wohnungen in einem Komplex mit umfangreichen Einrichtungen in İzmir Bornova ist eine sich sc…
$199,945
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/4
$4,88M
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Doppelhaus 4 zimmer in Çeşme, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in der Nähe von Alaçatı und den Stränden in Izmir Çeşme Reisdere Çeşme ist eines d…
$1,14M
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Villa 5 zimmer in Urla, Türkei
Villa 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/1
Maßgeschneiderte Villen mit Pools und Gärten in Urla, Izmir Urla, gelegen in einer der ruhig…
$1,16M
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Villa 6 zimmer in Urla, Türkei
Villa 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige Villen mit privaten Pools und Gärten in Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, einer der be…
$2,61M
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Haus 5 zimmer in Urla, Türkei
Haus 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/3
Neue Villen in İzmir mit Terrassen und Pools in Meeresnähe Diese Villen befinden sich in der…
$547,995
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$388,452
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Wohnung 2 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/8
Wohnungen in einer Anlage in bester Lage in Çiğli, Izmir Die Wohnungen befinden sich im Stad…
$224,285
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 337 m²
Stockwerk 1/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$1,28M
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Villa 6 zimmer in Foça, Türkei
Villa 6 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende, geräumige Villa mit Parkplatz in İzmir Foça Dieses Projekt definiert das Konze…
$1,11M
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Villa 5 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Villa 5 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Stockwerk 1/1
Bezugsfertige möblierte freistehende Villa in İzmir Güzelbahçe Güzelbahçe ist einer der ruhi…
$3,37M
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Villa 5 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Villa 5 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Villa mit Meerblick, privatem Garten und Parkplatz in Izmir, Türkei Güzelbahçe zei…
$684,204
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Villa 8 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 8 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 445 m²
Stockwerk 1/3
Freistehendes Haus im Villenviertel in der Nähe von Alaçatı und Ilıca Strand in Çeşme İzmir …
$4,68M
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Haus 4 zimmer in Foça, Türkei
Haus 4 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Villen am Meer in einer bewachten Anlage in Foça, Izmir Dieses Projekt setzt mit seinem mini…
$379,086
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Wohnung 3 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
$14,59M
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Wohnung 3 zimmer in Karabağlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karabağlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/9
Wohnungen mit Blick auf die Stadt in einem Neubau in Poligon, Izmir Diese Wohnungen befinden…
$178,336
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Wohnung in Konak, Türkei
Wohnung
Konak, Türkei
Investitionsprojekt von 4★ Hotel verwaltet von Wyndham in IzmirEinzigartige Gelegenheit zum …
$35,000
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Haus 5 zimmer in Menemen, Türkei
Haus 5 zimmer
Menemen, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/2
Villen mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in İzmir Menemen Villakent Menemen Villakent ist eine…
$473,858
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Haus 6 zimmer in Urla, Türkei
Haus 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/2
Strandvillen mit privaten Pools, Gärten und Terrassen in Urla, İzmir Urla ist eine der bekan…
$578,783
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Wohnung 2 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$91,469
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 16/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$763,030
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Eigenschaftstypen in Izmir

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