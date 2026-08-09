Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ägäisregion
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Ägäisregion, Türkei

;
Izmir
15
Bodrum
14
Mugla
665
Aydin
188
Zeig mehr
1 076 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
TOP TOP
Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 407 m²
Freistehende Villen in Bodrum mit privaten Pools und Gärten mit Blick auf Yalıkavak Marina L…
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Panoramameerblick, eigenem Pool und Garten in Gümüşlük, Bodrum, Türkei Die Woh…
$802,338
Eine Anfrage stellen
Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen mit Meer-, Berg- und Stadtblick in einer Anlage in Kuşadası Die Wohnungen liegen d…
$333,661
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage im Zentrum von Fethiye Fethiye ist ein…
$218,605
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen mit Meer-, Berg- und Stadtblick in einer Anlage in Kuşadası Die Wohnungen liegen d…
$207,100
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Fläche 362 m²
Sie finden die am besten geeignete Wohnung für Sie in Mahmutlar, Alanya, mit 1+1, 2+1 und Du…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusimmobilien mit privaten Pools in zentraler Lage in Muğla Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist e…
$673,802
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen am Meer in einem Komplex mit Privatstrand in Bodrum Die Wohnungen befind…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$993,096
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Tauchen Sie ein in die Fusion von Gesundheit, Luxus und Komfort mit diesem bahnbrechenden Pr…
$692,318
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 4/4
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$358,283
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Acipayam, Türkei
Wohnung
Acipayam, Türkei
Fläche 370 m²
$3,74M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Blaue Bucht Villen
$3,48M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Häuser in der Nähe des Strandes und der Annehmlichkeiten in Kuşadası Aydın Die …
$970,397
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen mit Pool und Sicherheitskomplex in der Nähe des Yachthafens von Kuşadası Die zum V…
$416,070
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Seydikemer, Türkei
Villa 1 zimmer
Seydikemer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 590 m²
Etagenzahl 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Gayrimenkul
Sprachen
English
Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Haus 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$506,375
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kuşadası, Türkei
Wohnung
Kuşadası, Türkei
Fläche 600 m²
$12,09M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$194,444
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$127,172
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxuriöse Villen mit privatem Pool und atemberaubender Aussicht in der Nähe des Ufers in Bod…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Çeşme, Türkei
Haus 4 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Doppelhaushälfte in einer Wohnanlage in Laufnähe zum Ilıca-Strand in Alaçatı, Çeşme Die Dopp…
$838,177
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 8 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in der Villengegend in Strandnähe in İzmir Çeşme Die Villa befindet sich …
$4,34M
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 910 m²
Etagenzahl 2
Haus mit Meerblick und luxuriöser Ausstattung in Bodrum Yalıkavak Das zum Verkauf stehende H…
$8,42M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Ägäisregion

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen