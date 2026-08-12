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Wohnimmobilien in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
1902
Alanya
294
Muratpasa
2036
Mersin
1710
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9 280 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Premium Premium
Wohnung 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Seltene eingeschossige Villa mit Meerblick in Kargıcak auf 700 m² Grundstück Wer eine Villa …
$443,595
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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/7
Neue Wohnanlage in Antalya | Die erste Rate beträgt nur 35% | Rate für 10 MonateModerne Immo…
$115,500
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/7
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von…
$192,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/7
Wir sprechen nicht von einer Wohnung, sondern von Gewerbeimmobilien: Sie erwerben einen Ante…
$30,883
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
$171,023
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Im Gegensatz zu den vielen risikoreichen Entwicklungen in der Region Alanya, ist The Maris P…
$205,228
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Privatverkäufer
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
$188,204
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 15
Apartments 2+1 in einem neuen Komplex in Mersin, CesmeliEntfernung zum Meer 500 mLaufzeit de…
$108,071
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einem stilvollen Komplex aus zwei Wohnblöcken mit umfan…
$137,223
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$101,714
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Möblierte 3-Zimmer-Wohnung in Mahmutlar mit großzügiger Wohnfläche Diese möblierte 3-Zimmer-…
$104,050
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 3+1 zum Verkauf in Alanya, KargydzhakWir bieten zum Verkauf eine geräumige zweistöckig…
$369,480
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Eine komplett eingerichtete 1+1 Wohnung steht zum Verkauf in einer modernen Wohnanlage Best …
$117,621
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 14
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishFläche des Komplexes - 8.100 m2Der Komplex besteht aus 3 …
$101,369
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 14
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishFläche des Komplexes - 8.100 m2Der Komplex besteht aus 3 …
$107,705
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/15
Wohnung 1 + 1 in einem Komplex mit Schwimmbad in Tomyuk, MersinBoden 15Boden 2See 400m.Blick…
$68,035
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$58,948
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$108,071
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 3+1 in Kargicak, Alanya | Privatpool, Panorama MeerblickWir bieten zum Verkauf ei…
$334,058
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 mit privatem Pool zum Verkauf in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine geräu…
$496,488
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 12
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 3 Blöcken500m zum MeerKomplex übergeb…
$108,096
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 10/14
Neue Wohnung 1 + 1 in einem Komplex in Meeresnähe in Teja, MersinDer Komplex besteht aus 3 B…
$64,576
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 14
Neuer Komplex in Mersin, TomyukEntfernung zum Meer - 500 m Der Komplex besteht aus 2 Blöcken…
$108,096
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$541,404
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$183,156
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 12
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 3 Blöcken500m zum MeerKomplex übergeb…
$58,961
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/12
2+1 Wohnung zum Verkauf in Mahmutlar, Alanya, 250 Meter vom Meer entferntWir bieten zum Verk…
$153,762
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 15
Apartments 1+1 in einem neuen Komplex in Mersin, CesmeliEntfernung zum Meer 500 mLaufzeit de…
$58,948
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Furnished 1+1 apartment in the Aqua Residence residential complex, Kestel district, Alanya. …
$93,404
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