Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Villa Video auf Anfrage erhältlich!

Luxuriöses 3+1 Stadthaus mit Meerblick im Komplex Granada Residence Kargicak.

Wohnküche

3 Schlafzimmer

3 Badezimmer

Garten

Granada Residence ist ein einzigartiger Komplex von Luxusvillen und Apartments mit fünf Sterne Hotelservice!

Der Komplex befindet sich auf einem 64.000 m2 Grundstück in einer der besten Lagen an der türkischen Riviera, auf einem Hügel am Fuße des Taurus-Gebirges im Kargicak, 2,5 km vom Meer entfernt.

Komplexe Annehmlichkeiten:

Landschaftsfläche

Freibäder

Kinderbecken

Wasserpark

Innenpool

Cafeteria

Sauna

Türkisch Hamam

SPA Zentrum

3 Massagesalons

Fitnesscenter

Tischtennis

Billard

Mini Golf

Tennisplätze

Kinderspielplatz

BBQ Bereich

Basketballplatz

Beleuchteter Garten

Satellitenantenne

Leistungsgenerator

Auto- und Fahrradparkplätze

24-Stunden-Sicherheit

Erdmann

24/7 Sicherheit

Supermarkt

Service Shuttle zum/vom Strand

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.