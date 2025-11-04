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Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Kargıcak, Türkei
von
$300,607
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ID: 36543
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kargıcak

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Villa Video auf Anfrage erhältlich!
Luxuriöses 3+1 Stadthaus mit Meerblick im Komplex Granada Residence Kargicak.

  • Wohnküche
  • 3 Schlafzimmer
  • 3 Badezimmer
  • Garten

Granada Residence ist ein einzigartiger Komplex von Luxusvillen und Apartments mit fünf Sterne Hotelservice!

Der Komplex befindet sich auf einem 64.000 m2 Grundstück in einer der besten Lagen an der türkischen Riviera, auf einem Hügel am Fuße des Taurus-Gebirges im Kargicak, 2,5 km vom Meer entfernt.

Komplexe Annehmlichkeiten:

  • Landschaftsfläche
  • Freibäder
  • Kinderbecken
  • Wasserpark
  • Innenpool
  • Cafeteria
  • Sauna
  • Türkisch Hamam
  • SPA Zentrum
  • 3 Massagesalons
  • Fitnesscenter
  • Tischtennis
  • Billard
  • Mini Golf
  • Tennisplätze
  • Kinderspielplatz
  • BBQ Bereich
  • Basketballplatz
  • Beleuchteter Garten
  • Satellitenantenne
  • Leistungsgenerator
  • Auto- und Fahrradparkplätze
  • 24-Stunden-Sicherheit
  • Erdmann
  • 24/7 Sicherheit
  • Supermarkt
  • Service Shuttle zum/vom Strand

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

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Kargıcak, Türkei
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