Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Villa Video auf Anfrage erhältlich!
Luxuriöses 3+1 Stadthaus mit Meerblick im Komplex Granada Residence Kargicak.
Granada Residence ist ein einzigartiger Komplex von Luxusvillen und Apartments mit fünf Sterne Hotelservice!
Der Komplex befindet sich auf einem 64.000 m2 Grundstück in einer der besten Lagen an der türkischen Riviera, auf einem Hügel am Fuße des Taurus-Gebirges im Kargicak, 2,5 km vom Meer entfernt.
Komplexe Annehmlichkeiten:
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