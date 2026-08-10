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Wohnimmobilien in Antalya, Türkei

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Alanya
294
Muratpasa
2037
Aksu
509
Konyaalti
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7 539 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Premium Premium
Wohnung 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Seltene eingeschossige Villa mit Meerblick in Kargıcak auf 700 m² Grundstück Wer eine Villa …
$443,595
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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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INEST HOMES
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Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/7
Neue Wohnanlage in Antalya | Die erste Rate beträgt nur 35% | Rate für 10 MonateModerne Immo…
$115,500
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/7
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von…
$192,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/7
Wir sprechen nicht von einer Wohnung, sondern von Gewerbeimmobilien: Sie erwerben einen Ante…
$30,883
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
UP UP
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Im Gegensatz zu den vielen risikoreichen Entwicklungen in der Region Alanya, ist The Maris P…
$205,228
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Privatverkäufer
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Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Altıntaş, Antalya Die zum Verkauf steh…
$167,981
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Wohnung in Mahmutlar, Türkei
Wohnung
Mahmutlar, Türkei
$104,050
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International real estate agency Habita
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Wohnung in Mahmutlar, Türkei
Wohnung
Mahmutlar, Türkei
$74,954
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
Wohnung 1+1 mit privatem Garten in Moonlight Villa, Konakly (Alania)Wir bieten eine 1+1 Wohn…
$70,184
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Alanya-home
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Haus in Kargıcak, Türkei
Haus
Kargıcak, Türkei
$1,21M
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
Wohnung mit Berg- und Meerblick in einer aus drei Blöcken bestehenden Wohnanlage in Alanya A…
$147,601
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einem stilvollen Komplex aus zwei Wohnblöcken mit umfan…
$137,223
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Furnished 1+1 apartment in the Aqua Residence residential complex, Kestel district, Alanya. …
$93,404
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Alanya-home
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Haus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 353 m²
Möblierte Villa in der Nähe des Strandes und der Einrichtungen des täglichen Bedarfs in Karg…
$443,491
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Villa in İshaklı, Türkei
Villa
İshaklı, Türkei
$195,382
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International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/12
2+1 Wohnung zum Verkauf in Mahmutlar, Alanya, 250 Meter vom Meer entferntWir bieten zum Verk…
$153,762
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Alanya-home
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$541,404
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Wohnung 4 zimmer in İshaklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İshaklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Möblierte Villa in Alanya-Demirtas mit Meerblick und 4 Zimmern Diese Villa in Alanya Demirta…
$195,382
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Wohnung 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/6
Vista Orange Residence | Apartment 2+1 in Kardzhak, AlanyaZum Verkauf angebotene Wohnung 2+1…
$136,205
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Alanya-home
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/12
1+1 Wohnung zum Verkauf in Mahmutlar, Yekta Trade CenterWir bieten eine gemütlich eingericht…
$154,174
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Alanya-home
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 8/11
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige möblierte Wohnung 2 + 1 in Mahmutlar, Alanya, nur 500 …
$165,323
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Wohnung 2 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
$105,173
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Altıntaş, Antalya Die zum Verkauf steh…
$189,543
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Wohnung 5 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Stockwerk 2/3
Vollständig möblierte 4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit umfangreichen so…
$310,650
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
$189,543
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Altıntaş, Antalya Die zum Verkauf steh…
$115,575
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 10/12
Gold Aura 3 / MahmutlarZu verkaufen gemütliche Wohnung 1 + 1 mit Möbeln in der Gegend von Ma…
$92,044
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Alanya-home
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Wohnung 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 zum Verkauf in Alanya, Kargicak - 250 m2, möbliert, mit PanoramablickWir bieten zu…
$502,790
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Alanya-home
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Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
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Eigenschaftstypen in Antalya

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