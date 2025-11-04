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Wohnung in einem Neubau Aria Marin

Buyukcekmece, Türkei
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ID: 38862
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Buyukcekmece

Über den Komplex

Aria Marin definiert das Wohnen an der Küste neu und bietet 285 moderne Wohnungen in den Grundrissen 1+1, 2+1, 4+1 sowie Maisonettewohnungen in den Varianten 2+2 und 4+2. Die Wohnungen verteilen sich harmonisch auf 12 elegante Wohngebäude.

Aria Marin bietet ein umfassendes Wohnerlebnis, das Komfort und Eleganz mit moderner Ausstattung verbindet. Dank seiner erstklassigen Lage in der Nähe des Strandes, der Marina und wichtiger Verkehrsanbindungen ist das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren attraktiv.

Vorteile des Projekts:

  • Erstklassige Lage in der Nähe des Büyükçekmece-Strandes.

  • 285 Wohnungen mit vielseitigen Grundrissen.

  • Flexible Zahlungsbedingungen: 50 % Anzahlung und Ratenzahlung mit bis zu 15 Teilzahlungen.

  • Außenpool zur Erholung.

  • Türkisches Hamam und Sauna für Wellness und Entspannung.

  • Modernes Fitnesscenter.

  • Hauseigenes Kino für die Bewohner.

  • 24/7-Sicherheits- und Überwachungssystem.

  • Gesicherte Tiefgarage.

  • Nur wenige Gehminuten vom Metrobus und der Istanbul Marina entfernt.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Buyukcekmece, Türkei
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Freizeit

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