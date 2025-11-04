Wohnung in einem Neubau Aria Marin

Aria Marin definiert das Wohnen an der Küste neu und bietet 285 moderne Wohnungen in den Grundrissen 1+1, 2+1, 4+1 sowie Maisonettewohnungen in den Varianten 2+2 und 4+2. Die Wohnungen verteilen sich harmonisch auf 12 elegante Wohngebäude.

Aria Marin bietet ein umfassendes Wohnerlebnis, das Komfort und Eleganz mit moderner Ausstattung verbindet. Dank seiner erstklassigen Lage in der Nähe des Strandes, der Marina und wichtiger Verkehrsanbindungen ist das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren attraktiv.

Vorteile des Projekts: