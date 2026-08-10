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Wohnung 2 zimmer in Maltepe, Türkei
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der U-Bahn in Maltepe, Istanbul Maltepe liegt auf der anat…
$306,368
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Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Doga Kececioglu
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Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOLSTELLE17. Stock, 2+1, 125 m2, mit eckigem (L-förmigen) BalkonWandergebiet, soziale Inf…
$135,000
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Wohnung 3 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 5
Investitionswohnungen mit umfangreicher sozialer Infrastruktur in Başakşehir, Istanbul Die z…
$285,470
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Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$277,614
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$422,756
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Wohnung 3 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen in einem neuen Komplex mit Annehmlichkeiten in Başakşehir, Istanbul Die …
$255,421
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Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 5
Investitionswohnungen mit umfangreicher sozialer Infrastruktur in Başakşehir, Istanbul Die z…
$461,144
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Marmararegion, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 3
Zweistöckige Wohnung in einem Touristengebiet in Istanbul unter InvestitionTaksim Street/Nan…
$145,130
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Wohnung 4 zimmer in Marmararegion, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Große moderne Wohnung für eine Aufenthaltserlaubnis in IstanbulStandort: Fulya Mehmetçik Ave…
$226,113
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Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen in einem neuen Komplex mit Annehmlichkeiten in Başakşehir, Istanbul Die …
$315,520
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Wohnung 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Etagenzahl 5
Investitionswohnungen mit umfangreicher sozialer Infrastruktur in Başakşehir, Istanbul Die z…
$551,293
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Wohnung 2 zimmer in Besiktas, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 565 m²
Retro Residence wurde so konzipiert, dass Sie alle Einrichtungen und Möglichkeiten der Stadt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 18
Luxuswohnungen mit Meerblick in İstanbul Zeytinburnu Die Wohnungen befinden sich in einem um…
$987,315
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Wohnheime am Seehafen
$278,500
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Wohnung 1 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Als eines der innovativsten Immobilieninvestitionsfonds in der Türkei in Bezug auf die Entwi…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Sachgebiet
$460,000
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Wohnung 1 zimmer in Kadikoy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zeytinburnu, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Sevenhills ist ein Sonderprojekt an den Ufern von Zeytinburnu, einer der beliebtesten Orte i…
$1,94M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Apex Höhen
$388,799
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Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Blue Swan
$145,900
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 232 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
$191,361
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Wohnung 1 zimmer in Kagithane, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Kagithane, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 266 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
$1,10M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adile Nasit Bulvari, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adile Nasit Bulvari, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Wir haben ein Leben jenseits Ihrer Träume geschaffen. .Diese Hochhäuser und private Pools au…
$100,000
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Wohnung 1 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Mirador Kartal ist ein brandneues Projekt, das Sie Istanbul in vollen Zügen erleben wird, mi…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 178 m²
Das Windfall Bodrum-Projekt wurde in Bodrum zum Leben erweckt. Mit einer Baufläche von 10.99…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Besiktas, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 341 m²
Koşuyolu Supreme wird als 5 Blocks auf 25 Dekaren Land gebaut. Das Projekt umfasst 184 Wohnu…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sultanbeyli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sultanbeyli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 281 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
3+1 Wohnungen mit Geräumigen Balkonen und Blick auf den See in Kucukcekmece Küçükçekmece, zw…
$340,946
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Eigenschaftstypen in İstanbul

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