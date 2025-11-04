Wohnung in einem Neubau Garden Istanbul

Das Projekt Garden Istanbul befindet sich auf der europäischen Seite Istanbuls und erstreckt sich über eine Fläche von 120.000 m². Die Wohnanlage umfasst 11 Gebäude, 796 Wohneinheiten und 29 Gewerbeeinheiten. Das Projekt verbindet modernes Wohnen mit dem reichen historischen und kulturellen Erbe der Stadt.

Garden Istanbul (Bahçelievler) bewahrt die historischen Werte des Viertels, darunter einen 555 Jahre alten Brunnen sowie 600 Jahre alte Bäume, und bietet seinen Bewohnern moderne Wohnungen in einem grünen, prestigeträchtigen und geschichtsträchtigen Wohngebiet.

Die 10 wichtigsten Vorteile des Projekts: