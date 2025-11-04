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Wohnung in einem Neubau Garden Istanbul

Basaksehir, Türkei
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ID: 38860
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Über den Komplex

Das Projekt Garden Istanbul befindet sich auf der europäischen Seite Istanbuls und erstreckt sich über eine Fläche von 120.000 m². Die Wohnanlage umfasst 11 Gebäude, 796 Wohneinheiten und 29 Gewerbeeinheiten. Das Projekt verbindet modernes Wohnen mit dem reichen historischen und kulturellen Erbe der Stadt.

Garden Istanbul (Bahçelievler) bewahrt die historischen Werte des Viertels, darunter einen 555 Jahre alten Brunnen sowie 600 Jahre alte Bäume, und bietet seinen Bewohnern moderne Wohnungen in einem grünen, prestigeträchtigen und geschichtsträchtigen Wohngebiet.

Die 10 wichtigsten Vorteile des Projekts:

  • Strategische Lage in der Nähe von Verkehrsanbindungen, Schulen und Krankenhäusern.

  • Moderne Architektur mit hochwertigem Design.

  • Großzügige Grünflächen und liebevoll gestaltete Gartenanlagen.

  • Umfassende Freizeiteinrichtungen und soziale Infrastruktur.

  • Modernes 24/7-Sicherheits- und Überwachungssystem.

  • Überdachte und offene Parkplätze.

  • Geschäfte und Dienstleistungen direkt innerhalb der Wohnanlage.

  • Intelligente Smart-Home-Systeme.

  • Panoramablick auf die Stadt und die Gartenanlagen.

  • Nähe zu Einkaufszentren und großen Shopping-Malls.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Basaksehir, Türkei
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