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Wohnimmobilien in Bodrum, Türkei

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368 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxuriöse Villen mit privatem Pool und atemberaubender Aussicht in der Nähe des Ufers in Bod…
$1,04M
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen am Meer mit Zugang zum Privatstrand in Bodrum Bitez Diese Wohnungen befinden sich …
$818,016
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
In Ispartakule Avcılar erwartet Sie das Projekt Blue Nest 10 mit all seinen Privilegien! Jed…
Preis auf Anfrage
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Natur und Meerblick Wohnungen in Bodrum Muğla Wohnungen mit Meer und Naturblick befinden sic…
$703,665
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Hotel-Like Villas in Bodrum Adabuku mit privatem Strand und Marina Diese malerischen Villen …
$1,45M
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Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 625 m²
Das Projekt wartet auf Sie neben dem Hafen von Yalykavak in der letzten Bucht von Yalikavak,…
$2,99M
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf e…
$704,004
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Doppelhaus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 328 m²
Etagenzahl 1
Residenz-Wohnungen in einem privilegierten Projekt direkt am Meer in Bodrum Türkbükü Die zum…
$3,20M
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Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 727 m²
"Frieden". Vielleicht das schönste Wort über Zeft Golkoy. Dies ist ein Ort, wo man nur das R…
$9,68M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Stockwerk 2/2
Freistehende Villen mit Privaten Pools und Meerblick in Bodrum Die Villen befinden sich im S…
$2,63M
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Haus 17 zimmer in Bodrum, Türkei
Haus 17 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 17
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 982 m²
Natürlicher Wohnkomplex aus individuellen Stein-Landhäusern in Bodrum Gölköy Die Landhäuser …
$4,45M
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Strandnähe in Bodrum, Türkei Diese zum Verkauf stehen…
$630,422
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit intelligentem Haussystem in einem Komplex mit Gemeinschaftspool in Bodrum Bard…
$519,375
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Wohnung 2 zimmer in Gumusluk, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gumusluk, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
Wohnung 1 + 1 mit kompletter Ausstattung und einer Reihe von Haushaltsgeräten . Residence mi…
Preis auf Anfrage
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 517 m²
Etagenzahl 2
Komplett freistehende Villen mit intelligentem Haussystem in Bodrum Türkbükü mit seinen priv…
$17,71M
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Wohnungen mit Intelligentem Haussystem in einem Projekt mit reichen sozialen Einrichtungen i…
$251,012
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 237 m²
Ein Haus voller Frieden und Sicherheit erwartet Sie mit Panoramablick auf Istanbul.Wide Blue…
$689,145
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 100 m²
Investieren Sie in einen der höchsten Türme von Istanbul und genießen Sie den einzigartigen …
$4,32M
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
Natur und Meerblick Wohnungen in Bodrum Muğla Wohnungen mit Meer und Naturblick befinden sic…
$820,943
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Villa 5 zimmer in Gumusluk, Türkei
Villa 5 zimmer
Gumusluk, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Villa in Bodrum: luxuriöses Leben an der Ägäisküste!Exklusive Villa in Bodrum, Gyumüshlük-Ko…
$1,34M
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
In Bahçelievler steigt ein innovatives Leben. Privasols intelligente Häuser versprechen Ihne…
$2,88M
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Sie haben die Möglichkeit, unter den natürlichen Wundern von Alanya Avsallar in den Kalonor …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Fläche 625 m²
Mirador Kartal ist ein brandneues Projekt, das es Ihnen ermöglicht, Istanbul, das im Meer re…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Gemütliche freistehende Villen in Bodrum in einem sicheren Komplex Die freistehenden Villen …
$511,454
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Haus 2 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Investitionsmöglichkeit: Sea-View-Eigenschaften mit Smart Home Systems in Bodrum Gumusluk In…
$1,23M
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Haus 6 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 498 m²
Diese luxuriösen, freistehenden Villen im malerischen Viertel Gumusluk von Bodrum bieten ein…
$3,26M
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Apartment im Bodrum Center mit Panoramablick auf die Stadt, das Meer und das PetersdomÖffent…
$480,000
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Retro Residence wurde entworfen, um Ihnen zu ermöglichen, alle Einrichtungen und Möglichkeit…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Einzigartige freistehende Villen mit Meerblick und modernen Wohnräumen Moderne Villen zum Ve…
$2,96M
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit intelligentem Haussystem in einem Komplex mit Gemeinschaftspool in Bodrum Bard…
$508,965
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