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Wohnimmobilien in Marmararegion, Türkei

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Wohnung 2 zimmer in Maltepe, Türkei
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der U-Bahn in Maltepe, Istanbul Maltepe liegt auf der anat…
$304,821
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Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Doga Kececioglu
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Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOLSTELLE17. Stock, 2+1, 125 m2, mit eckigem (L-förmigen) BalkonWandergebiet, soziale Inf…
$135,000
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Wohnung 4 zimmer in Marmararegion, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Große moderne Wohnung für eine Aufenthaltserlaubnis in IstanbulStandort: Fulya Mehmetçik Ave…
$226,113
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Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen in einem neuen Komplex mit Annehmlichkeiten in Başakşehir, Istanbul Die …
$315,520
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$74,473
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Wohnung 3 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen in einem neuen Komplex mit Annehmlichkeiten in Başakşehir, Istanbul Die …
$255,421
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Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$277,614
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Wohnung 4 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$272,491
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$422,592
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 10/13
2-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplätzen in Osmangazi, Bursa D…
$105,173
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Wohnung 2 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$125,854
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Marmararegion, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 3
Zweistöckige Wohnung in einem Touristengebiet in Istanbul unter InvestitionTaksim Street/Nan…
$145,130
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Doppelhaus 3 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$345,233
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Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$324,449
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
$129,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sisli, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 111 m²
Ihr Zuhause ist fertig, 15 Minuten vom Flughafen Ataturk und 20 Minuten vom neu gebauten Flu…
$299,000
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Wohnung 8 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
Wohnung 8 Schlafzimmer
Fatih, Türkei
Schlafräume 8
Fläche 670 m²
Ihr persönlicher Raum, in dem die Stadt der Natur unterlegen istStellen Sie sich einen Morge…
$2,14M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Das Paradies von Novus
$171,314
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Hadimkoy Yolu Caddesi, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Hadimkoy Yolu Caddesi, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 287 m²
Die neue Definition von Luxus-Gehäuse, Carver Hall in Buyukcekmece wartet auf Sie eine wunde…
$1,15M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Fatih, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Brückenhäuser
$649,348
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Garten der Küste
$926,281
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Villa 4 zimmer in , Türkei
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, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
$12,50M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fatih, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Royal Anatolia
$389,000
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Wohnung 3 zimmer in Besiktas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 14
Luxuswohnungsprojekt mit 8-stöckigem Parkplatz und offenem Pool auf dem Dach in Istanbul Beş…
$1,10M
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Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick und Pool in Büyükçekmece Marina Die zum Verkauf stehenden Wohnungen …
$1,80M
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Wohnung 1 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Mirador Kartal ist ein brandneues Projekt, das es Ihnen ermöglicht, Istanbul, das im Meer re…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 22
Fläche 137 m²
Möchten Sie das ideale Istanbul funktionell und komfortabel im Herzen der anatolischen Seite…
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Haus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 272 m²
Stockwerk 1/3
Elegante Villa mit freistehendem Garten und Parkplatz in Bursa Nilüfer Die Villa befindet si…
$372,943
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Penthouse 3 zimmer in Kadikoy, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Wohnungen mit hohem Mietpotenzial in Küstennähe in Kadıköy Istanbul Die Wohnungen befinden s…
$345,233
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Eigenschaftstypen in Marmararegion

wohnungen
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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