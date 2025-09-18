Dienstleistungen

Flughafentransfer Hilfe bei vorübergehender Unterkunft während Ihres Aufenthalts in der Türkei Immobilienberatung Dienstleistungen im Zusammenhang mit:

Briefing von Truthahnregeln und Regelungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Immobilien

Schritte und Verfahren zum Kauf von Immobilien in der Türkei

Shortlist geeigneter Eigenschaften basierend auf Ihren Präferenz- und Budgetkriterien

Anordnen für die Darstellung von Eigenschaften

Unterstützung bei Verhandlungen und Abschluss des Vertrags und Zahlung von Einlagen und Überweisung von Geldern

Nach dem Kauf von Immobilien

Erhalt einer Steuernummer und Eröffnung eines Bankkontos.

Unterstützung bei der Erlangung des Gutachtens für Immobilien.

Unterstützung beim Erhalt des Titels „Tabu“.

Empfangen der Immobilie und überprüfen Sie es entspricht dem Vertrag.

Wir erleichtern das Abonnement von Strom, Wasser, Gas und Internet.

Wir leiten unsere Kunden auf die geeignete Weise, Immobilienkredite zu erhalten.

Mieten oder Weiterverkauf der Immobilie.

VIP Services

Spezielle Investitionsportfolio-Optionsvorschläge für unsere ausgezeichneten VIP-Investoren. Alle Portfolios werden mit umfassenden Machbarkeitsstudienberichten kommen.

Portfolio-Optionen können Optionen von ganzen Gebäuden, Hotels, Geschäftshäusern oder Luxusvillen, abhängig vom Budget des Investors und anderen persönlichen Anforderungen.

Dienstleistungen

Wir unterstützen bei der Abwicklung aller rechtlichen und finanziellen Transaktionen des Eigentums, um die Rechte unserer Kunden zu gewährleisten.

Wir folgen auf Steuern, Gebühren und Rechnungen von Immobilien und behandeln Rechts- und Finanztransaktionen.

Wir helfen Ihnen bei der Beantragung von Immobiliengenehmigungen.

Wir erklären Verwaltungsverfahren für die türkische Staatsbürgerschaft beim Kauf von Immobilien mit einem Betrag von $ 250.000.