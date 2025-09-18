  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Akarkom

Akarkom

Türkei, Marmararegion
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2016
Auf der Plattform
Auf der Plattform
2 jahre 10 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Français, Türkçe
Über die Agentur

Wir sind ein führendes Unternehmen in Immobilien in der Türkei haben wir ein erfahrenes internationales Team, das mehr als 9 Sprachen spricht. Unser Beraterteam hilft Ihnen, die richtige Immobilie in der Türkei nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen zu finden.

Dienstleistungen
  • Vor dem Kauf Immobilien
  • Nach dem Kauf von Immobilien
  • VIP Services
  • Dienstleistungen

  1. Flughafentransfer
  2. Hilfe bei vorübergehender Unterkunft während Ihres Aufenthalts in der Türkei
  3. Immobilienberatung Dienstleistungen im Zusammenhang mit:
  • Briefing von Truthahnregeln und Regelungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Immobilien
  • Schritte und Verfahren zum Kauf von Immobilien in der Türkei
  • Shortlist geeigneter Eigenschaften basierend auf Ihren Präferenz- und Budgetkriterien
  • Anordnen für die Darstellung von Eigenschaften
  • Unterstützung bei Verhandlungen und Abschluss des Vertrags und Zahlung von Einlagen und Überweisung von Geldern

Nach dem Kauf von Immobilien

Erhalt einer Steuernummer und Eröffnung eines Bankkontos.

Unterstützung bei der Erlangung des Gutachtens für Immobilien.

Unterstützung beim Erhalt des Titels „Tabu“.

Empfangen der Immobilie und überprüfen Sie es entspricht dem Vertrag.

Wir erleichtern das Abonnement von Strom, Wasser, Gas und Internet.

Wir leiten unsere Kunden auf die geeignete Weise, Immobilienkredite zu erhalten.

Mieten oder Weiterverkauf der Immobilie.

VIP Services

Spezielle Investitionsportfolio-Optionsvorschläge für unsere ausgezeichneten VIP-Investoren. Alle Portfolios werden mit umfassenden Machbarkeitsstudienberichten kommen.

Portfolio-Optionen können Optionen von ganzen Gebäuden, Hotels, Geschäftshäusern oder Luxusvillen, abhängig vom Budget des Investors und anderen persönlichen Anforderungen.

Dienstleistungen

Wir unterstützen bei der Abwicklung aller rechtlichen und finanziellen Transaktionen des Eigentums, um die Rechte unserer Kunden zu gewährleisten.

Wir folgen auf Steuern, Gebühren und Rechnungen von Immobilien und behandeln Rechts- und Finanztransaktionen.

Wir helfen Ihnen bei der Beantragung von Immobiliengenehmigungen.

Wir erklären Verwaltungsverfahren für die türkische Staatsbürgerschaft beim Kauf von Immobilien mit einem Betrag von $ 250.000.

Unsere Makler in Türkei
Suhael Al Owis Al Owis
Suhael Al Owis Al Owis
Jassem Gouader
Jassem Gouader
Lilya Ishchanova
Lilya Ishchanova
22 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Bulut Ada Real Estate
Türkei, Kuşadası
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 1
Unser Unternehmen, das im Februar 2020 seinen Betrieb aufgenommen hat, arbeitet mit seinem hochwertigen, zuverlässigen und professionellen Team, das Ihren Anforderungen entspricht und die Mängel und Anforderungen in diesem Sektor berücksichtigt. Unsere Priorität ist es, den richtigen Serv…
Eine Anfrage stellen
Redtower Property
Türkei, Muratpasa
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 32
Als Unternehmen mit Kenntnissen in Immobilien und Bauwesen sind wir stolz darauf, Kunden aus aller Welt zu haben. Wir sind eines der führenden Unternehmen in der Türkei im Immobilienbereich. Wir bieten Unterstützung bei jedem Kauf einer Immobilie aus der Türkei. Wenn Sie sich für den Kauf ei…
Eine Anfrage stellen
ProInvest
Türkei, Fatih
Año de fundación de la compañía 2014
Wohnimmobilien 186 Gewerbeimmobilien 1
Seit 2014 ist unser Unternehmen an Immobilien beteiligt. Wir sind auf russischer und internationaler Ebene erfolgreich etabliert. Wir bieten unseren Kunden ein profitables und liquides Investment-Portfolio, um Einkommen in verschiedenen Währungen zu diversifizieren, indem wir Immobilien in d…
Eine Anfrage stellen
Extra Property
Türkei, Marmararegion
Neue Gebäude 3 Wohnimmobilien 5
Wir sind eine Immobilienberatung in der Türkei, die quintessential Investment- und Immobilienmanagement-Services für türkische und ausländische Investoren anbietet. Mit einem tiefen Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Kapitalbeurteilung, Vermögensbewertung und den sich ständig veränder…
Eine Anfrage stellen
Mercury Group
Türkei, Mahmutlar
Wohnimmobilien 18 Langfristige Vermietung 2 Kurzfristige Vermietung 1
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen