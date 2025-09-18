Wir sind ein führendes Unternehmen in Immobilien in der Türkei haben wir ein erfahrenes internationales Team, das mehr als 9 Sprachen spricht. Unser Beraterteam hilft Ihnen, die richtige Immobilie in der Türkei nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen zu finden.
Nach dem Kauf von Immobilien
Erhalt einer Steuernummer und Eröffnung eines Bankkontos.
Unterstützung bei der Erlangung des Gutachtens für Immobilien.
Unterstützung beim Erhalt des Titels „Tabu“.
Empfangen der Immobilie und überprüfen Sie es entspricht dem Vertrag.
Wir erleichtern das Abonnement von Strom, Wasser, Gas und Internet.
Wir leiten unsere Kunden auf die geeignete Weise, Immobilienkredite zu erhalten.
Mieten oder Weiterverkauf der Immobilie.
VIP Services
Spezielle Investitionsportfolio-Optionsvorschläge für unsere ausgezeichneten VIP-Investoren. Alle Portfolios werden mit umfassenden Machbarkeitsstudienberichten kommen.
Portfolio-Optionen können Optionen von ganzen Gebäuden, Hotels, Geschäftshäusern oder Luxusvillen, abhängig vom Budget des Investors und anderen persönlichen Anforderungen.
Dienstleistungen
Wir unterstützen bei der Abwicklung aller rechtlichen und finanziellen Transaktionen des Eigentums, um die Rechte unserer Kunden zu gewährleisten.
Wir folgen auf Steuern, Gebühren und Rechnungen von Immobilien und behandeln Rechts- und Finanztransaktionen.
Wir helfen Ihnen bei der Beantragung von Immobiliengenehmigungen.
Wir erklären Verwaltungsverfahren für die türkische Staatsbürgerschaft beim Kauf von Immobilien mit einem Betrag von $ 250.000.