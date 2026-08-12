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Schlösser in Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Schloss 9 Schlafzimmer in Eyupsultan, Türkei
Schloss 9 Schlafzimmer
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 000 m²
Dieses außergewöhnliche, einzigartig gestaltete Schloss befindet sich in Gokturk, Eyupsultan…
$23,23M
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Schloss 8 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Schloss 8 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 964 m²
Diese speziell gestalteten Villen in Kocaeli, einem florierenden Industriezentrum in der Tür…
$2,78M
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Schloss 4 zimmer in Oba, Türkei
Schloss 4 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Die Villa ist Gegenstand des historischen Erbes! In der Nähe der Villa befindet sich eine hi…
$2,65M
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Immobilienangaben in Türkei

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