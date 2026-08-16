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Wohnimmobilien in Mezitli, Türkei

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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Stockwerk 9/13
Helle Wohnung 1 + 1 in Tomyuk, MersinGeschichten - 13Boden 9.Haus kapituliert, gesucht500 Me…
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 14
Mersins neues Gebäude, TejeDer Komplex besteht aus 2 BlöckenWohnungen 2+1Fläche: 70 m2 brutt…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 14
Mersins neues Gebäude, TejeDer Komplex besteht aus 2 BlöckenWohnungen 1+1Fläche: 60 m2 brutt…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 12/15
Geräumige Wohnung 1 + 1 mit Blick auf den Pool in Mersin, ArpachbakhshishFeld BBöden - 15Bod…
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 14
Mersins neues Gebäude, TejeDer Komplex besteht aus 2 BlöckenWohnungen 2+1Fläche: 70 m2 brutt…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 14/15
$91,889
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 8/15
$79,175
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 9/14
Neue Wohnung 1 + 1 am Meer in Mersin, TomyukDer Komplex besteht aus 2 BlöckenDer Komplex bef…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 12/15
$89,578
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 10/15
$82,643
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 5/15
$79,175
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
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Fläche 77 m²
Etagenzahl 13
Neuer Komplex von Apartments KomfortklasseMersin, Mezitli, TegeVergastes Gebiet der Stadtgre…
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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Etagenzahl 15
Neubau Mersina, CesmeliDer Komplex besteht aus 3 Blöcken auf 15 EtagenNull Etage + 14 Etagen…
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 14
Mersins neues Gebäude, MezitliKomplexe PremiumklasseDer Komplex besteht aus 1 BlockBauende: …
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 2
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Stockwerk 2/15
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Premium-Klasse-Komplex in Mersin, Erdemli, AyashEin Block auf 13 EtagenFläche - 65 m2 brutto…
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 12/12
Wohnungen in einer geschlossenen Wohnanlage in Mezitli, Mersin, in Meeresnähe Mersin, die Pe…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 52 m²
Stockwerk 12/12
Wohnungen in einer geschlossenen Wohnanlage in Mezitli, Mersin, in Meeresnähe Mersin, die Pe…
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 9/14
Neuer Apartmentkomplex in Mersin, TegeWohnung 2+1 mit zwei großen TerrassenKomplex übergeben…
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 14
Schlüsselfertige Wohnungen in einem Komplex mit Aquapark in Mersin Mersin ist eine der Provi…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 10/15
$86,110
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Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 8/15
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 5/11
Neue Wohnung 1+1 am Meer in Cesmeli, MersinBoden 11Boden 5Entfernung zum Meer - 300 mWestlic…
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Doppelhaus 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 15
Apartments 1+1 in einem neuen Komplex in Mersin, CesmeliEntfernung zum Meer 500 mLaufzeit de…
$61,260
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 44 m²
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$89,578
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 6/12
1-Schlafzimmer-Investmentwohnung in Mersin Mezitli Mersin, eine der bedeutendsten Städte am …
$64,617
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