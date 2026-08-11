  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Einwanderungsprogramme
  4. Staatsangehörigkeit in Türkei

Staatsangehörigkeit in Türkei

Türkei Türkei
Erhaltsfrist: von 7 monate
Kosten: von
$420,000
;
Staatsangehörigkeit in Türkei
Staatsangehörigkeit
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen

Über das Einwanderungsprogramm

Hauptangebot:

Investieren Sie ab $ 400.000 in türkische Immobilien, erhalten Sie die Staatsbürgerschaft für die ganze Familie und behalten Sie ein Vermögen, das nach einer obligatorischen dreijährigen Amtszeit verkauft werden kann.

Der Mindestwert der Immobilie beträgt $ 400.000, und die Verkaufsgrenze ist für drei Jahre festgelegt. Dies wird durch das offizielle Investitionsportal der Türkei bestätigt.

Schwerpunkte des Programms

  • Staatsangehörigkeit des Antragstellers, des Ehepartners und der minderjährigen Kinder;
  • die Immobilie bleibt Eigentum des Investors;
  • Fähigkeit, Mieteinnahmen zu erhalten;
  • Verkauf der Immobilie nach drei Jahren;
  • die Auswahl nicht nur "geeignet für die Staatsbürgerschaft", sondern flüssige Objekte;
  • rechtliche Überprüfung des Verkäufers, des Gegenstands und der Geschichte der rechtlichen Übergänge;
  • Kontrolle des Katasters und des geschätzten Werts;
  • Unterstützung von der Auswahl des Objekts bis zum Erhalt von Dokumenten.

Im Gegensatz zu nicht erstattungsfähigen staatlichen Beiträgen in vielen Programmen bleibt die Investition in der Türkei Ihr Eigentum.

Die Möglichkeit, das investierte Kapital nach Ablauf der obligatorischen Eigentumsdauer zurückzugeben, hängt vom gewählten Objekt und der Marktsituation ab.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 7 monate
Kosten
Kosten
von
$420,000
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Visafreie Einreise
Visafreie Einreise
Dauer
Dauer
36 monate
Visafreie Einreise
Russland, Kasachstan, Usbekistan, Aserbaidschan, Belarus, Kirgisistan, Georgien, Ukraine, Moldau
Lizenz des Beratungsunternehmens: 0702352
Sie sehen gerade
Staatsangehörigkeit in Türkei
Türkei Türkei
von
$420,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Reichen Sie Ihren Antrag bei einem Einwanderungsberater ein
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Einwanderungsprogramme
Staatsangehörigkeit
Turkish Citizenship by Investment
Turkish Citizenship by Investment
Türkei Türkei
von
$400,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 3 monate
Binaa-Investition: Die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erfolgt unter einer Reihe von Bedingungen und Verfahren, die auf die Änderungen des Einbürgerungsgesetzes von 2022 verwiesen werden, die Anfang dieses Jahres vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan ratifiziert wurden. …
Einwanderungsberater
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Aufenthaltsgenehmigung
Accelerated acquisition of Turkish citizenship
Accelerated acquisition of Turkish citizenship
Türkei Türkei
von
$400,000
Einwanderung Programmtyp Aufenthaltsgenehmigung
Erhaltsfrist von 5 monate
Vorteile der türkischen Staatsbürgerschaft 1. Visa-freie Reise. Ein türkischer Staatsbürger erhält in 110 Ländern, darunter Südkorea, Singapur und Japan, visumfreien Zugang. Wenn nur ein russischer Pass verfügbar ist, muss ein Visum ausgestellt werden. Übrigens müssen Sie einen russisc…
Einwanderungsberater
TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
Eine Anfrage stellen
Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Türkei
Niederlassungserlaubnis in Türkei
Türkei Türkei
von
$263
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 15 tage
Einwanderungsberater
Merci Sigorta
Eine Anfrage stellen