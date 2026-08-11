Staatsangehörigkeit in Türkei

Über das Einwanderungsprogramm

Hauptangebot:

Investieren Sie ab $ 400.000 in türkische Immobilien, erhalten Sie die Staatsbürgerschaft für die ganze Familie und behalten Sie ein Vermögen, das nach einer obligatorischen dreijährigen Amtszeit verkauft werden kann.

Der Mindestwert der Immobilie beträgt $ 400.000, und die Verkaufsgrenze ist für drei Jahre festgelegt. Dies wird durch das offizielle Investitionsportal der Türkei bestätigt.

Schwerpunkte des Programms

Staatsangehörigkeit des Antragstellers, des Ehepartners und der minderjährigen Kinder;

die Immobilie bleibt Eigentum des Investors;

Fähigkeit, Mieteinnahmen zu erhalten;

Verkauf der Immobilie nach drei Jahren;

die Auswahl nicht nur "geeignet für die Staatsbürgerschaft", sondern flüssige Objekte;

rechtliche Überprüfung des Verkäufers, des Gegenstands und der Geschichte der rechtlichen Übergänge;

Kontrolle des Katasters und des geschätzten Werts;

Unterstützung von der Auswahl des Objekts bis zum Erhalt von Dokumenten.

Im Gegensatz zu nicht erstattungsfähigen staatlichen Beiträgen in vielen Programmen bleibt die Investition in der Türkei Ihr Eigentum.

Die Möglichkeit, das investierte Kapital nach Ablauf der obligatorischen Eigentumsdauer zurückzugeben, hängt vom gewählten Objekt und der Marktsituation ab.