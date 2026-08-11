Staatsangehörigkeit in Türkei

Hauptangebot:
Investieren Sie ab $ 400.000 in türkische Immobilien, erhalten Sie die Staatsbürgerschaft für die ganze Familie und behalten Sie ein Vermögen, das nach einer obligatorischen dreijährigen Amtszeit verkauft werden kann.
Der Mindestwert der Immobilie beträgt $ 400.000, und die Verkaufsgrenze ist für drei Jahre festgelegt. Dies wird durch das offizielle Investitionsportal der Türkei bestätigt.
Schwerpunkte des Programms
Im Gegensatz zu nicht erstattungsfähigen staatlichen Beiträgen in vielen Programmen bleibt die Investition in der Türkei Ihr Eigentum.
Die Möglichkeit, das investierte Kapital nach Ablauf der obligatorischen Eigentumsdauer zurückzugeben, hängt vom gewählten Objekt und der Marktsituation ab.