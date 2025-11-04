Wohnung in einem Neubau Canvas Modern

Canvas Modern ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Beylikdüzü – Kavaklı in Istanbul. Es verbindet modernes Design mit einer ruhigen, grünen Wohnumgebung und bietet einen Panoramablick auf das Meer, hochwertige Bauqualität sowie ein familienfreundliches Wohnkonzept.

Canvas Modern vereint intelligente Smart-Home-Systeme, eine niedrige Bebauung und umfassende Freizeiteinrichtungen. Dadurch bietet das Projekt höchsten Wohnkomfort und ein hervorragendes Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

Vorteile des Projekts: