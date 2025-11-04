Wohnung in einem Neubau Canvas Modern

Canvas Modern ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Beylikdüzü – Kavaklı in Istanbul. Es verbindet modernes Design mit einer ruhigen, grünen Wohnumgebung und bietet einen Panoramablick auf das Meer, hochwertige Bauqualität sowie ein familienfreundliches Wohnkonzept.
Canvas Modern vereint intelligente Smart-Home-Systeme, eine niedrige Bebauung und umfassende Freizeiteinrichtungen. Dadurch bietet das Projekt höchsten Wohnkomfort und ein hervorragendes Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.
Vorteile des Projekts:
Erstklassige Lage in Beylikdüzü – Kavaklı.
Panoramablick auf das Meer und die Stadt.
Großzügige Wohnungen von 2+1 bis 6+1 mit Wohnflächen bis zu 348 m².
Umfassende Freizeit-, Sport- und Wellnesseinrichtungen.
Moderne Smart-Home-Systeme.
24/7-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang zur Wohnanlage.
Private Stellplätze und Abstellräume.
Moderne Fußbodenheizung.
Ruhige Wohnatmosphäre dank niedriger Bebauung.
Hohes langfristiges Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial.