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Wohnung in einem Neubau Canvas Modern

Beylikduzu, Türkei
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ID: 38861
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beylikduzu

Über den Komplex

Canvas Modern ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Beylikdüzü – Kavaklı in Istanbul. Es verbindet modernes Design mit einer ruhigen, grünen Wohnumgebung und bietet einen Panoramablick auf das Meer, hochwertige Bauqualität sowie ein familienfreundliches Wohnkonzept.

Canvas Modern vereint intelligente Smart-Home-Systeme, eine niedrige Bebauung und umfassende Freizeiteinrichtungen. Dadurch bietet das Projekt höchsten Wohnkomfort und ein hervorragendes Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

Vorteile des Projekts:

  • Erstklassige Lage in Beylikdüzü – Kavaklı.

  • Panoramablick auf das Meer und die Stadt.

  • Großzügige Wohnungen von 2+1 bis 6+1 mit Wohnflächen bis zu 348 m².

  • Umfassende Freizeit-, Sport- und Wellnesseinrichtungen.

  • Moderne Smart-Home-Systeme.

  • 24/7-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang zur Wohnanlage.

  • Private Stellplätze und Abstellräume.

  • Moderne Fußbodenheizung.

  • Ruhige Wohnatmosphäre dank niedriger Bebauung.

  • Hohes langfristiges Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Beylikduzu, Türkei
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