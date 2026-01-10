Narlidere, Турция

В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем …