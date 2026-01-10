  1. Realting.com
Квартиры от застройщика в Narlidere, Турция

Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Турция
от
$254,801
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Площадь 130–145 м²
2 объекта недвижимости 2
В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
130.0
191,624
Квартира 3 комнаты
145.0
336,794
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
