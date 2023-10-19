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Квартиры в новостройках в Дикили

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Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
160 м²
€4,508,749
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€203,763
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kurucesme, Турция
202 м² 2 ванных
€254,215
Квартира 2 комнаты
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