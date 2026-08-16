  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Дикили
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Дикили, Турция

;
дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Показать все Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Чандарлы, Турция
от
$71,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Эксклюзивная инвестиционная возможность с доступом на частный пляжГде современная архитектура встречает бесконечный синий цветИспытайте жизнь, определенную спокойствием, элегантностью и захватывающей дух природой в Infinity Çandarlı. Расположенный на мирных берегах района Чандарлы в Измире, …
Агентство
Keller Williams
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Keller Williams
Языки общения
English, Türkçe
На карте
Realting.com
Перейти