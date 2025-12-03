  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Борнова
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Борновой, Турция

Стамбул
12
Анталья
88
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$208,606
Резиденция располагает двумя бассейнами, ухоженной зеленой зоной, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 минута Университет - 1 минута Кольцевая дорога - 2 минуты Конак - 10 минут Аэропорт - 25 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$186,035
В этой резиденции вы почувствуете себя особенным благодаря своим люкс-сюит номерам, которые поддерживают дух Radisson Red. Особенности: Ресторан Фитнес-центр Бар на крыше Бассейн Зал для совещаний Лобби и кафе Консьерж-сервис Услуги носильщика и обслуживания номеров Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Борнова, Турция
от
$526,840
Варианты отделки С отделкой
2 объекта недвижимости 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в себе роскошь и комфорт и перенесет вашу жизнь на более высокие стандарты с каждой деталью, находится в Борнове, где расположены самые престижные торговые центры Измира. Проект, который имеет удачное …
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
На карте
Realting.com
Перейти