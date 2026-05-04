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Квартира в новостройке Infinity Çandarlı

Чандарлы, Турция
от
$71,000
НДС
;
25
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ID: 38104
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Дикили
  • Деревня
    Чандарлы

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

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Эксклюзивная инвестиционная возможность с доступом на частный пляж

Где современная архитектура встречает бесконечный синий цвет

Испытайте жизнь, определенную спокойствием, элегантностью и захватывающей дух природой в Infinity Çandarlı. Расположенный на мирных берегах района Чандарлы в Измире, этот проект предлагает уникальное сочетание современной жизни и природной красоты. Предназначенный для тех, кто стремится проснуться под звуки птиц и увидеть завораживающие закаты Эгейского моря со своих частных террас, Infinity Çandarlı - это больше, чем просто резиденция.

Обзор проектов и премиальные удобства распространяются на огромные 6 189,99 Эта престижная застройка площадью м2 состоит из 9 современных блоков с 153 резиденциями. Каждая деталь была тщательно разработана, чтобы обеспечить комфорт и роскошь, включая:

  • Эксклюзивный частный пляж: Наслаждайтесь кристально чистыми водами Эгейского моря в собственном пляжном пространстве проекта.
  • 4-этажные малоэтажные блоки для бутика и элитного образа жизни.
  • Просторные жилые зоны с террасами с видом на «бесконечный синий».
  • Социальные объекты на месте, включая бассейн и красиво озелененные сады.
  • Идеальный баланс «Элегантность, взгляд и мир».

Ограниченная доступность – высокий инвестиционный потенциал Проект вызвал огромный интерес, и мы с гордостью объявляем, что все 2+1 единицы официально проданы. В настоящее время у нас осталось очень ограниченное количество квартир 1+1.

  • Ценовой диапазон: от 71 000 до 82 000 долларов США.
  • Предполагаемая дата завершения: июнь 2028 года.

Стратегическое местоположение и связь Infinity Çandarlı предлагает идеальный отдых, не будучи изолированным от крупных городских центров и туристических центров.

  • Центр Чандарлы: 10 км
  • Центр Дикили: 23 км
  • Центр Измира: 98 км
  • Аэропорт Эдремит: 98 км
  • Международный аэропорт Аднан Мендерес (Измир): 130 км
  • Айвалык: 63 км

Зачем инвестировать в Чандарлы? Чандарлы быстро становится одним из самых востребованных прибрежных регионов Турции, предлагая инвесторам значительный потенциал для увеличения капитала. Независимо от того, ищете ли вы спокойный дом для отдыха или высокодоходную инвестиционную возможность, Infinity Çandarlı является идеальным выбором.

Забронируйте свое место в бесконечности сегодня. Свяжитесь с нами для получения подробной информации и обеспечения безопасности вашего подразделения.

Местонахождение на карте

Чандарлы, Турция
Досуг

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Квартира в новостройке Infinity Çandarlı
Чандарлы, Турция
от
$71,000
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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