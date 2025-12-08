  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Bayraklı
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Bayrakli, Турция

Стамбул
12
Анталья
86
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$695,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 204 м²
1 объект недвижимости 1
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге ...................…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
204.0
695,000
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Показать все Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$188,728
Год сдачи 2023
Площадь 84–212 м²
6 объектов недвижимости 6
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? Вы увидите столичную жизнь с совершенно другого взгляда в этом проекте, где вы сможете насладиться синим цветом в полной мере с его домами и офисами, прилегающими к морю, и где качество соответствует…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
84.0
114,131
Квартира 2 комнаты
84.0
110,232
Квартира 3 комнаты
124.0 – 125.0
155,862 – 178,053
Квартира 4 комнаты
209.0 – 212.0
14,65 млн – 15,77 млн
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Турция
от
$666,933
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 156–313 м²
6 объектов недвижимости 6
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система без…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
156.0 – 192.0
627,348 – 920,031
Квартира 4 комнаты
313.0
1,68 млн
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
OneOne
На карте
Realting.com
Перейти