Keller Williams

Турция, Муратпаша

Мы команда — увлеченная тем, чтобы помогать в приобретении жилья в Турции, на Северном Кипре и в ОАЭ. Наше лицензированное агентство недвижимости — RFA Estate основано тремя братьями: мы сами прошли весь путь переезда и приобретения недвижимости и теперь уже много лет мы помогаем нашим клиен…