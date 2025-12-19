  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Gaziemir
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Gaziemir, Турция

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Турция
от
$183,191
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 катли бинанин 1. каты. -4 ода -1 салон ве 3 ятак одасы -эбевейн ятак одасы баньо…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти