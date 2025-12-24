  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Менёмен
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Менёмене, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Менёмен, Турция
от
$246,611
Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, кр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Менёмен, Турция
от
$360,491
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учрежд…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Менёмен, Турция
от
$176,609
Год сдачи 2023
3 объекта недвижимости 3
Контакт для более точных деталей.
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
TekceTekce
На карте
Realting.com
Перейти