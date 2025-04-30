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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция

Эюп, Турция
от
$436,783
14.04.2025
$434,085
13.04.2025
$434,340
12.04.2025
$435,957
11.04.2025
$445,812
10.04.2025
$447,628
09.04.2025
$449,875
08.04.2025
$449,596
06.04.2025
$449,862
05.04.2025
$445,763
04.04.2025
$451,717
03.04.2025
$456,726
02.04.2025
$455,767
01.04.2025
$454,736
30.03.2025
$453,344
29.03.2025
$456,729
28.03.2025
$458,395
27.03.2025
$456,788
26.03.2025
$456,503
25.03.2025
$454,942
24.03.2025
$453,386
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13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23656
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418253
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эюп
  • Метро
    Bostancı (~ 200 м)

О комплексе

Особенности проекта:

  • круглосуточная охрана
  • подземная парковка
  • открытый бассейн с подогревом
  • турецкая баня
  • сауна
  • спортивный зал
  • зоны для загара
  • пешеходные зоны
Удобства и оснащение в доме
  • Высокие потолки
  • Алюминиевые панорамные окна
  • Кухонная бытовая техника
  • Кондиционеры
  • Электрическое отопление
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 10 минут ходьбы
  • Аэропорт - 13 минут езды
  • Левент - 15 минут езды
  • Автомагистраль Е-80 - 10 минут езды

Местонахождение на карте

Эюп, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$436,783
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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