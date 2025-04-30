Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция

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Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами на 2 машины.
Особенности квартир
Каждая спальня имеет гардеробную и ванную комнату. Также имеется прачечная на втором этаже.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника
Встроенная кухня
Тепловой…
MOSTAR RESIDENCE это новый, роскошный проект класса люкс, площадь которого составляет 9000 м2. Резиденция состоит из 3 блоков и 181 квартир и располагается в районе знаменитых песчаных пляжей - Авсаллар.
Концептуальный проект в Эйюпсултане - одном из самых зеленых районов Стамбула. Проект сочетает спокойный образ жизни и функциональный современный дизайн в своих квартирах. Состоит из 242 просторных апартаментов различных типов от 1+1 до 5+1. Несмотря на близкое расположение к природе, проект…