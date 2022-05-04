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Topkapi Istanbul Apartment Compound

Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€396,604
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13
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О комплексе

Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации. Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах. Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады. Он находится в нескольких минутах ходьбы от важных учебных заведений и учреждений здравоохранения в Стамбуле. Подходит для жилья и инвестиций. Это также соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Rami Cuma Mahallesi, Турция

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Topkapi Istanbul Apartment Compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€396,604
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2022
Обзор: потрясающие апартаменты с большой историей на площади Таксим.   Развитие этих свойств защищает историческое значение региона. Эти совершенно новые апартаменты расположены в уникальном историческом районе Таксим в Стамбуле, но они должны чувствовать себя отремонтированными. Оригинальность и наследие являются основными конструктивными компонентами этих свойств, с характером и оригинальностью, которые занимают центральное место.   Зачем покупать эту недвижимость: Отличный инвестиционный и образ жизни проект.   Сайт проекта отличительный.   Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим и улицы Истикляль.   Таксим только восстановил исторические здания.   Расположение: Точное местоположение этого комплекса находится в районе Таксим в Стамбуле, в трех минутах ходьбы от знаменитой площади Таксим. Учитывая, что это очень оживленный район, он может не подходить для людей, ищущих мира и одиночества. Но у вас есть длинная история и место, где можно найти все, о чем вы можете думать. Прекрасные рестораны, известные туристические направления и высококлассные магазины находятся неподалеку. Эти дома были обновлены, чтобы извлечь выгоду из городской жизни, сохраняя при этом историческое значение района и структур. Это ваш шанс приобрести кусочек прошлого Стамбула! Цены и доступность: Цены на 1 спальню + 1 от 500.000 долларов США за 72м2. Цены на 2 спальни + 1 от 650.000 долларов США за 100м2. Цены на 3 спальни + 1, начиная с 1.040.000 USD за 170м2.
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W Estates
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W Estates
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Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Yaylali, Турция
от
€148,000
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Количество этажей 1
Спешим представить Вашему вниманию наш новый роскошный проект.  Этот жилой комплекс будет строится в тихом районе Алании Кестель  всего в 100м. от моря. Расстояние до центра Аланьи составляет 5 км. Местные магазины, рестораны, кафе, аптеки, парки и набережная находятся в непосредственной близости от нашего нового комплекса. Аэропорт Газипаша находится всего в получасе езды.  Основные причины для покупки:                                                                                              ● Близость к морю    ● Красивый вид     ● Новые квартиры      ● Современная архитектура   ●Стильный дизайн Комплекс состоит из одного блока и несмотря на это имеет богатую инфраструктуру.   Характеристика комплекса: ● Генератор ● Сад ● Фитнес ● Сауна ● Бассейн ● Лифт ● Охрана ● Вид на море и горы ● Кабельное телевидение – спутниковое ● Близко к автобусной остановке   ● Удобный выход к морю   Начало строительства 04/2022 г. завершение 04/2023 г. Остались квартиры 1+1 и 2+1 с разной площадью.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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English
Жилой комплекс Real estate in Mahmutlar
Жилой комплекс Real estate in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
от
€145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Недвижение в Мамхутларе: квартира от застроичка Махмутлар находиця в 12 км на вок от Алании, межу районами Каргыджак и Кестель. Порционные 500-600 от имени – это равнина с городской системой бешеная. Махмутлар предсекают 3 основных улича, которое княжество праллельно морю: набережная и ататюрк. За улицей Ататюрк начатская строия мечность, поэма смороя, чечен. Улица Барбарос на растояни 200 м от морья и на другой раскольени с популярны. Набережная в Махмутларе имет самый красивый вид на Аляныскю крепость и бесподобне закаты. Все 10 км народных порох, установлины на октяйто. На князе в Махмутларе, преимущностено, мелкайя галька и видранны заходы в креди холших. У каджо такого вход ви наейдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для перееодевиа, сан. Через Махмутлар, по тройному основному улицу, походный городский аптобус, которое курсируют в сторону Алании. Остановки находьян на расстойяни 300-500 м Друг от Друга. Дорога до прота и центра Алани займет не болеет 20 минут. Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Это жилой комплекс начали стоить в январе 2022 год и завершат в юле 2023 года. Территория комплекса составиет 4383 кв.м. Расстановки до 1000 м, ви будете в пешей доупости от городской инфраструктуры и, при этомете в не. Это диделальное сочетание для отдыха! На территории резидени в Махмуталле у вас есть мотого воеводства не в университет. Инфраструктура резиденциты состоит: Бассейн во доре с детским отоделием Детская мощадка в саду Беседка Мангал в зоне для барбеку Крытый бассейн для зимнего времени Кафе и Бар Фитнес Салон Турецкая баня – Хаммам Сауна Паровая комната Детская ировая комната Без изменений и гостей комплекса обеспечит командный дот ценност. Если в решили купсь квартиру в Алании от застройчика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут кокрашены, церрамический пол, установлены входни и межкомнатные рвери. В кухне будет установлена строительная мебел с гранитной столешницей, раковина, сметитель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина. Вы полючите клучи от свей квартиры на брегу Средиземного мира в 2023 году. До того, как вы можете узнать, что такое квартиру в рассрочке от застройщика без процентов. Первый вид составиет 50%. Менеджеры компании Алания Инвестиции в вод найти лучшую недвижесть и разработут индивидуалный план покупки. Оставите свое кентакты, воспольцовавшись форомной на сейте.  
Агентство
KURT GROUP
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