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Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€311,337
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7
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О комплексе

Проект включает апартаменты с 1-4 спальнями, коммерческие помещения, инфраструктуру элитного отеля. Уникальное расположение - рядом с бухтой Золотого Рога, историческими достопримечательностями, парками, университетами, общественным транспортом.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: искусственные пруды, рестораны, залы для проведения мероприятий, баскетбольная площадка, дорожки для роликов, кинозал, комната для видеоигр, охрана.

Расположение и объекты поблизости

Расположен на европейской стороне Стамбула, с видом на залив Золотой Рог. Школы, университеты в 3-8 мин от проекта. До больницы Yedikule и парка Pierre Loti 10 минут. До библиотеки, парка Gulhane, музеев Galata и Miniaturk и торгового центра Galataport 10-12 минут. До станции метробуса 4 минуты, до аэропорта - 40 мин.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€311,337
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