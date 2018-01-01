Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция

Проект включает апартаменты с 1-4 спальнями, коммерческие помещения, инфраструктуру элитного отеля. Уникальное расположение - рядом с бухтой Золотого Рога, историческими достопримечательностями, парками, университетами, общественным транспортом.Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: искусственные пруды, рестораны, залы для проведения мероприятий, баскетбольная площадка, дорожки для роликов, кинозал, комната для видеоигр, охрана.Расположение и объекты поблизости
Расположен на европейской стороне Стамбула, с видом на залив Золотой Рог. Школы, университеты в 3-8 мин от проекта. До больницы Yedikule и парка Pierre Loti 10 минут. До библиотеки, парка Gulhane, музеев Galata и Miniaturk и торгового центра Galataport 10-12 минут. До станции метробуса 4 минуты, до аэропорта - 40 мин.