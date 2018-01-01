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Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция

Эюпсултан, Турция
от
€422,111
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20
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О комплексе

Предлагаются светлые апартаменты с террасами.

Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами, открытым бассейном, зонами отдыха, велосипедными дорожками, детскими площадками, крытым бассейном и сауной, фитнес-центром, полем для гольфа, теннисным кортом, клубом верховой езды, парковкой, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - ноябрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лесами и аэропортом Стамбула, престижными школами и спортивными сооружениями.

  • Станция метро - 1,4 км
  • Аэропорт Стамбула - 16,7 км
  • Автомагистраль Е-5 - 46,2 км
  • Школа - 100 метров
Местонахождение новостройки
Эюпсултан, Турция

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Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Эюпсултан, Турция
от
€422,111
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