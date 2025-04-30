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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция

Эюп, Турция
от
$159,504
18.05.2025
$159,504
17.05.2025
$158,915
16.05.2025
$159,021
14.05.2025
$160,301
13.05.2025
$158,592
11.05.2025
$158,249
10.05.2025
$158,778
09.05.2025
$157,489
08.05.2025
$156,916
07.05.2025
$157,458
14.04.2025
$156,751
13.04.2025
$156,844
12.04.2025
$157,428
11.04.2025
$160,986
10.04.2025
$161,642
09.04.2025
$162,453
08.04.2025
$162,352
06.04.2025
$162,448
05.04.2025
$160,969
04.04.2025
$163,119
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22159
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394132
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эюп

О комплексе

Проект Forev Modern Haliç, расположенный рядом с историческим районом Eyup и бухтой Золотой Рог, предлагает вам оптимальные варианты апартаментов, соответствующие всем современным трендам. Квартиры способны удовлетворить любую потребность. В продаже имеются квартиры с 1-3 спальнями, с садами и террасами.

Инфраструктура комплекса:

  • парковочное место для каждой квартиры
  • сады
  • детская площадка
  • полностью оборудованный тренажерный зал
  • конференц-залы
  • круглосуточная охрана
  • живописные виды на бухту Золотой Рог из всех квартир
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в непосредственной близости от торговых центров, медицинских учреждений, больниц, университетов, культурных достопримечательностей, пляжей, спортклубов, дельфинария, парка развлечений.

  • Станция метро - 2 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 5 минут
  • Центр города - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут

Местонахождение на карте

Эюп, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$159,504
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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