Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция

Проект Forev Modern Haliç, расположенный рядом с историческим районом Eyup и бухтой Золотой Рог, предлагает вам оптимальные варианты апартаментов, соответствующие всем современным трендам. Квартиры способны удовлетворить любую потребность. В продаже имеются квартиры с 1-3 спальнями, с садами и террасами.
Инфраструктура комплекса:
Недвижимость находится в непосредственной близости от торговых центров, медицинских учреждений, больниц, университетов, культурных достопримечательностей, пляжей, спортклубов, дельфинария, парка развлечений.