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Виллы с бассейном в Таиланде

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1854
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137 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
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Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Раваи всего за 19,9 млн бат Представляе…
$594,450
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с частным бассейном и дизайнерским ремонтом рядом с UWC International School…
$884,114
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ OZONE VILLA – Банг Тао / Чернг Талай ✦ Готовая современная вилла с частным бассейном и 3 …
$913,148
НДС
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Готовый трехуровневый дом с 4 спальнями в районе Кату-Патонг за 15,9 млн бат   Продает…
$477,440
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Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Готовый дом с бассейном в 5 минутах от международной школы BIS - 15,9 млн бат   Продае…
$487,700
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Люксовая вилла с панорамным видом на море и инфинити-бассейном в 600 м до пляжа Найтон🌴 О…
$2,02 млн
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ TRICHADA BREEZE – ВИЛЛА 18 ✦ Готовая роскошная вилла с частным бассейном и 4 спальнями — …
$1,17 млн
НДС
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏡 Роскошная вилла в престижном поместье Layan Hills - Super Views & Prime LocationОткройте д…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 042 м²
Количество этажей 1
Приватная коллекция вилл на склоне холма в районе Лаян, Пхукет Среди зелёных холмов Лаяна…
$2,71 млн
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Частная вилла с бассейном в Равай, всего в 5 минутах езды от пляжа! Роскошная полностью м…
$475,000
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
✦ BOTANICA FORESTA – ЛЮКСОВАЯ ВИЛЛА ✦ Готовая 4-спальная премиум-вилла – Флагманский прое…
$1,35 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Тропическая вилла с частным бассейном в 500 м от пляжа Май Као за 14,9 млн бат   Совре…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла в тропическом стиле с бассейном в Таланге, Пхукет   Роскошная прос…
$988,912
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
Новая современная вилла с бассейном и садом-патио в районе Таланг, Пхукет - 14,9 млн бат …
$482,000
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию современную роскошную виллу с нотами тайско-балийского стиля, р…
$595,448
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ TRICHADA BREEZE – ВИЛЛА 22 ✦ Готовая роскошная вилла с частным бассейном и 4 спальнями — …
$1,11 млн
НДС
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 285 кв.м. Вилла находится в отличн…
$769,247
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Вилла 4 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с бассейном в 600 метрах от пляжа Камала за 12,9 млн бат   Продается…
$399,000
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
✦ BOTANICA FORESTA ✦ Готовая 4-спальная премиум-вилла  ★★★ ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ И ЭКС…
$1,38 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
🏡 Zenithy Pool Villa — возможность перепродажи ✨ Завершенная 2-этажная вилла - готов к перее…
$691,354
НДС
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 988 м²
Количество этажей 1
Прeдлагaем к покупкe дизайнерскую виллу в рaйонe Вang Тaо / Lagunа, выпoлненную в тpoпичecкo…
$1,93 млн
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Вилла 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальную виллу с частным бассейном и потрясающим дизайном в одном из самых …
$470,228
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DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Предлагaeм виллу в пpеcтижной курортнoй зонe Lаguna / Bаng Tao, в закpытoм жилoм cooбществе …
$4,17 млн
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Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 456 м²
Количество этажей 2
Новая готовая вилла с 4 спальнями и бассейном в Таланге всего за 20.9 млн бат   Двухэт…
$622,210
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Вилла 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Новая вилла с бассейном в 5 минутах от пляжей Найтон и Най Янг на Пхукете - 13,5 млн бат …
$432,700
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Вилла 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 256 м²
Количество этажей 1
Прeдлагаем к пpодaже виллу в престижнoм рaйоне Lаguna / Bang Taо (Пxукeт). Oбъeкт пoдходит к…
$2,26 млн
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Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
🏡 Casa de Monte - это эксклюзивное сообщество вилл-бутиков, вдохновленное вневременной италь…
$347,863
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ BOTANICA MODERN LOFT 2 – Банг Тау / Чернг Талай ✦ Новая 3-спальная вилла в стиле лофт …
$796,432
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Вилла в тропическом стиле с бассейном в Раваи, Пхукет   Горячее предложение: 15,5 млн …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Тропическая вилла с частным бассейном в 5 минутах от пляжа Най Янг всего за 14,9 млн бат …
$456,642
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Параметры недвижимости в Таиланде

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с видом на озеро
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