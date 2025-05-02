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Виллы в Ко Кео, Таиланд

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51 объект найдено
Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
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Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет от известного застройщика SANSIRI!До…
$261,203
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 332 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mouana Residence Ko Kaeo – идеальный …
$628,582
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Вилла 3 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² ра…
$306,094
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 572 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы мечтаете о роскошной жизни в …
$1,41 млн
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 320 м²
TAL5871: Эта вилла расположена в центре Пхукета в тихой и относительно неразвитой части остр…
$451,638
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
KKA6680: включает 3 спальни 3 ванные комнаты На втором этаже семейная комната, гостиная стол…
$242,336
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 225 м²
TAL5723: This type of house is rapidly gaining popularity due to the opportunity to get a vi…
$243,459
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 161 м²
KKA6134: уникальный стиль японского архитектурного искусства, содержащий детали в минималист…
$152,914
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Отличный дом для вашей семьи Добро пожаловать в этот роскошный дом, где каждая деталь соз…
$410,714
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
TAL5941: Spacious house in the tropical paradise of Phuket is a dream of many people. This o…
$790,557
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Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высок…
$1,45 млн
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DDA Real Estate
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
KKA6485: The villa is located on the east coast of Phuket, away from the tourist crowds and …
$4,03 млн
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Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 616 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит ро…
$743,392
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² ра…
$530,047
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Вилла 3 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² ра…
$309,194
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Вилла 3 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит ро…
$545,345
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Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mouana Residence Ko Kaeo – идеальный …
$915,606
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
KKA6681: 3 bedrooms, 3 bathrooms Community includes: clubhouse, fitness, swimming pool. keys…
$225,678
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Вилла в Ко Кео, Таиланд
Вилла
Ко Кео, Таиланд
Количество спален 1
KKA5408: Это две отдельные «бунгало» виллы. Расположенный на Кокосовом острове очень тихий и…
$432,478
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 300 м²
TAL5874: This House is located in the central of Phuket in a quiet and relatively undevelope…
$410,324
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 840 м²
KKA4884: У подножия величественной Королевской виллы манит ваш частный причал для яхт 23M. В…
$5,27 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Этаж 1/2
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² ра…
$942,306
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Перспективные инвестиции! Выгодная возможность получения дохода от аренды. Краткосрочная или…
$590,679
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
KKA6683: The villa includes 4 bedrooms and 3 bathrooms. The spaces of all zones harmoniously…
$205,162
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Вилла 3 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mouana Residence Ko Kaeo – идеальный …
$497,655
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Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
Количество этажей 1
Перспективные инвестиции! Выгодная возможность получения дохода от аренды. Краткосрочная или…
$753,932
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит ро…
$542,437
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 60 м²
KKA6682: современные виллы, выполненные в классическом западном стиле, в соответствии со все…
$216,888
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 230 м²
PHU1484: This spacious, luxury 3-Bedroom Pool Villa is freehold and is for sale at 11.5 mill…
$332,089
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 829 м²
KKA3900: High Standart Royal Villa с 23-метровым частным причалом для яхт. Причалы, располож…
$4,45 млн
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Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

с гаражом
Недорогая
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