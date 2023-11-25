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Виллы в Банг Саре, Таиланд

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 278 м²
Этаж 4/4
4-этажные виллы с 4 спальнями, 5 ванными комнатами, 2мя парковочными местами и бассейном на …
€311,540
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