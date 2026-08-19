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Виллы в Банге Саре, Таиланд

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4 объекта найдено
Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
4-этажная вилла с 6 спальнями, 7 ванными комнатами, 4 парковочными местами и бассейном на кр…
$870,354
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы с бассейном для жизни, о которой вы мечтали. Layan Bangsare Beach – прое…
$423,842
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Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы с бассейном для жизни, о которой вы мечтали. Layan Bangsare Beach – прое…
$508,343
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Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
$331,520
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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