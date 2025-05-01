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Виллы в Равае, Таиланд

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357 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Равай, Таиланд
Вилла 6 комнат
Равай, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в Равай – воплощение роскошной жизни на Пхукете!Шикарная частная вилла в …
$1,10 млн
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 380 м²
NAI2539: Этот дом расположен в тихом районе недалеко от Раваи и Най Харн. 5 минут до пляжа Н…
$653,491
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 340 м²
RAW5261: This Resort & Residence offers a luxury boutique hotel experience in the peaceful S…
$683,873
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 360 м²
RAW5209: This two-story villa in the luxury class Balinese style located 70 meters from the …
$752,260
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Вилла 1 комната в Равай, Таиланд
Вилла 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 469 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-д…
$564,929
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Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Этаж 1/1
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюде…
$520,077
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 527 м²
Этаж 1/2
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными б…
$834,577
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Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Виллы декорированы в азиатском стиле с изящной …
$434,828
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет роскошь и п…
$497,655
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 270 м²
CHA4108: Rawai Private Thai Style Pool Villa 3 miniutes from 5 YAK ChalongLand 1740 sqm.( 1 …
$410,324
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 330 м²
RAW5671: Modern and spacious villa in a secured and gated project. The complex is situated b…
$376,130
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Этаж 1/1
Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивные виллы с 4-3 спальнями, каждая имеет собственный ба…
$430,845
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Вилла 1 комната в Равай, Таиланд
Вилла 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюде…
$320,972
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 616 м²
Этаж 1/2
Готов к заездуО комплексе:Проект включает 5 зданий и 20 юнитов, предлагая высококачественные…
$1,24 млн
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивная коллекция из 8 вилл с приватными …
$448,005
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 571 м²
Этаж 1/2
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными б…
$647,836
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
NAI5461: Amazing 2 bedroom Villa2 bedrooms villa with a private pool and garden. Villa has t…
$240,450
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-д…
$792,126
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Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Замечательные виллы с собственным бассейном в тихом районе Раваи …
$309,103
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Вилла 1 комната в Равай, Таиланд
Вилла 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюде…
$287,550
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 294 м²
RAW6638: роскошная вилла на берегу Андаманского моря воплощает мечту о райской жизни на остр…
$490,118
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
RAW5296: Современная вилла на берегу моря с прямым выходом на пляж Дружбы в Раваи, Пхукет. Т…
$1,20 млн
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 210 м²
RAW5637: 6 private pool villas are located 450 meters from Rawai Beach and 700 meters from Y…
$410,050
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 353 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Концепция Canal Village дарит ощущение свежести и спокойствия с в…
$1,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Этаж 1/1
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивная коллекция из 8 вилл с приватными …
$647,643
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 664 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание …
$1,38 млн
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 175 м²
RAW3596: цена снижена с 12,5 до 10,99 бат! Очаровательная архитектура нового элитного компле…
$300,818
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Вилла 7 комнат в Равай, Таиланд
Вилла 7 комнат
Равай, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 956 м²
Этаж 1/2
Готов к заездуО комплексе:Проект включает 5 зданий и 20 юнитов, предлагая высококачественные…
$1,03 млн
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 420 м²
NAI6314: Эта фантастическая вилла с четырьмя спальнями. Вилла выполнена в классическом европ…
$875,357
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 596 м²
Этаж 1/2
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными б…
$1,23 млн
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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