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Виллы в Pa Khlok, Таиланд

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110 объектов найдено
Вилла в Теп Красатти, Таиланд
Вилла
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 549 м²
EAS21780 Это проект виллы в восточной части Пхукета. Цены в этом районе выросли не так силь…
$993,276
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Вилла в Теп Красатти, Таиланд
Вилла
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
EAS21779 Проекты на восточной части Пхукета довольно редки, поэтому район остается спокойны…
$852,689
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$516,643
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 566 м²
AOP21775 Это потрясающая вилла недалеко от побережья и с прекрасным видом на море. Он имеет…
$761,002
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Вилла 6 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 6 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 525 м²
Роскошная вилла в известном жилом комплексе THE OZONE LUXURY VILLAS, расположенном в Банг Та…
$1,48 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 887 м²
CAP6228 Настоящим наследием этой роскошной виллы является ее уникальный вид с панорамных ок…
$10,36 млн
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Вилла 2 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов и семей, ищущ…
$141,788
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж 1/1
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает в себя 47 уникальных едини…
$726,459
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Вилла 2 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит…
$344,142
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Вилла 4 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 709 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$1,44 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
KOH22383 Наслаждайтесь интимным тропическим заповедником, созданным, чтобы продемонстрирова…
$274,756
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Вилла 3 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит…
$516,356
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Вилла 3 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стре…
$625,712
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Вилла 3 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов и семей, ищущ…
$187,420
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Вилла 3 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стре…
$641,945
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Вилла 2 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов и семей, и…
$139,846
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность: роскошные виллы с великолепным видом на море!Всего в …
$629,666
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Вилла 2 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$344,127
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Вилла 5 комнат в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 5 комнат
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$1,13 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 6 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 280 м²
Этаж 1/3
До моря: 50 м, Надежный застройщикО комплексе:Проект спроектирован ведущими мировыми дизайне…
$7,94 млн
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Вилла 7 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 7 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 525 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$373,131
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Вилла 4 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Botanica Ocean Valley Villas и…
$2,03 млн
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Вилла 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 341 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Botanica Ocean Valley Villas и…
$4,09 млн
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Вилла 4 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит…
$573,761
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Вилла 3 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стре…
$773,816
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Вилла 4 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Botanica Ocean Valley Villas и…
$2,28 млн
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Вилла 2 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подойдёт инвесторам, семьям …
$134,316
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Вилла 8 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 8 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 3 820 м²
Этаж 1/3
До моря: 50 м, Надежный застройщикО комплексе:Проект спроектирован ведущими мировыми дизайне…
$17,88 млн
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Вилла 3 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 473 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$967,571
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Вилла 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 950 м²
Этаж 1/2
До моря 100 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Ультрасовр…
$4,41 млн
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Параметры недвижимости в Pa Khlok, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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