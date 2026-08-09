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Виллы в Катху, Таиланд

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Патонг
6
Патонг
6
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56 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Проект расположен на зеленом склоне рядом с пляжами Патонг, Три Транг и Парадайз и подходит …
$1,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный бутик-проект всего из 8 роскошных вилл с частными бассейнами в престижном район…
$1,12 млн
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Вилла в Камала, Таиланд
Вилла
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Расположенная в тихом жилом районе всего в нескольких минутах от пляжа Камала, эта недвижимо…
$690,435
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Вилла в Камала, Таиланд
Вилла
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Расположенная на холмах Камалы, эта вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает изы…
$750,735
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Вилла в Кату, Таиланд
Вилла
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Эта недавно построенная вилла в современном стиле в Катху предлагает редкое сочетание просто…
$1,02 млн
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Вилла 3 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
41 роскошная вилла в одном из самых престижных районов Пхукета — Камала Бич, в уникальном со…
$1,19 млн
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Вилла 5 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 5 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивная вилла с водопадом и панорамными видами на море Ключевые характеристики …
$14,90 млн
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Вилла 4 комнаты в Кату, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс из 15 вилл в Кату, Пхукет. Умные дома с частным бассейном, панорамным видом…
$578,000
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Вилла 6 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 6 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 920 м²
Baan Banyan — роскошная вилла с панорамным видом на море на мысе Камала, Millionaire’s Mile …
$15,00 млн
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Вилла в Камала, Таиланд
Вилла
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Откройте для себя идеальный тропический роскошный образ жизни в Botanica MontAzure - престиж…
$1,17 млн
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Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Эксклюзивный комплекс из всего 22 современных вилл с частными бассейнами, расположенный на ж…
$802,000
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Вилла в Камала, Таиланд
Вилла
Камала, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 454 м²
Расположенный в безмятежном анклаве Камала, Пхукет, Botanica MontAzure представляет эксклюзи…
$1,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с бассейном в 600 метрах от пляжа Камала за 12,9 млн бат   Продается…
$399,000
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Undersun Estate
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Вилла 6 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 6 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 050 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$2,12 млн
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Вилла 5 комнат в Кату, Таиланд
Вилла 5 комнат
Кату, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд …
$707,655
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Вилла 5 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 5 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж 1/4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Шедевр современной азиатской архитектуры на бе…
$5,96 млн
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Вилла 8 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 8 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 610 м²
Этаж 1/4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Шедевр современной азиатской архитектуры на бе…
$7,45 млн
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Вилла 3 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Layalina Hill Villas — идеальный выбо…
$682,329
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Вилла 5 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 5 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 923 м²
Этаж 1/4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Шедевр современной азиатской архитектуры на бе…
$5,74 млн
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Вилла 3 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 401 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$2,17 млн
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Вилла 3 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Layalina Hill Villas — идеальный выбо…
$685,987
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Вилла 5 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 5 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Шедевр современной азиатской архитектуры на бе…
$5,89 млн
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Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Этаж 1/2
До моря 700 мО комплексе:Эксклюзивный комплекс включает 26 вилл с 2, 3, 4 и 5 спальнями, каж…
$1,05 млн
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Вилла 6 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 6 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 050 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$2,12 млн
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Вилла 6 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 6 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 800 м²
Этаж 1/3
Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы предлагают уникальное сочетание комфорта и приват…
$4,27 млн
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Вилла 5 комнат в Кату, Таиланд
Вилла 5 комнат
Кату, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Гарантия доходаО комплексе:Виллы предлагают 5 спальных комнат, включая большую мастер спальн…
$1,30 млн
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Вилла 6 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 6 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 148 м²
Этаж 1/3
Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы предлагают уникальное сочетание комфорта и приват…
$4,77 млн
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Вилла 4 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 646 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$953,802
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Вилла 5 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 5 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 1/4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Шедевр современной азиатской архитектуры на бе…
$5,89 млн
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Вилла 5 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 5 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 156 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$2,07 млн
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Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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