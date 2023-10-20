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Виллы в Кату, Таиланд

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool в Кату, Таиланд
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
RESALE. Поклонникам и энтузиастам гольфа понравится близость виллы в стиле отдыха к полю для…
€391,198
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кату, Таиланд
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
€1,20 млн
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание в Кату, Таиланд
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание
Кату, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
€516,382
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кату, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
RESALE. Расположен прямо на краю поля для гольфа Loch Palm, идиллического места для любителе…
€440,750
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Кату, Таиланд
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
RESALE. Цена снижена с THB14M до THB9.95M! Эта вилла с бассейном с 4 спальнями и 4 спальнями…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Кату, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Эксклюзивная вилла класса люкс, идиллически расположенная среди пышного озел…
€938,875
Realting.com
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