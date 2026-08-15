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Виллы в Чонбури, Таиланд

;
Паттайя
42
Нонг-Пру
7
Банг-Ламунг
4
Банг Саре
4
Вилла Удалить
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141 объект найдено
Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
Дом в популярном поселке " Baan Dusit Pattaya - 1". На территории: открытый бассейн, терраса…
$404,718
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
$362,475
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Вилла в Pong, Таиланд
Вилла
Pong, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Уютный одноэтажный дом на продажу в Raviporn City Home Village, Восточная Паттайя Raviporn …
$355,351
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Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы с бассейном для жизни, о которой вы мечтали. Layan Bangsare Beach – прое…
$423,842
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
1х этажная Вилла с 4 спальнями и большим бассейном, большая гостиная, сад. Большая территори…
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$261,205
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DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Этаж 2/2
Amber с 3 спальнями, все с ванными комнатами, меньше значит больше, где комфорт сочетается с…
$885,042
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Срочная продажа виллы в Паттайе 🔥 Эксклюзивное предложение! Собственник возвращается на род…
$222,989
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Вилла в Pong, Таиланд
Вилла
Pong, Таиланд
Ощутите воплощение роскоши на этой потрясающей новой вилле в Банг Ламунге, Чонбури. Эта рези…
$710,592
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Этаж 2/2
2х этажная Вилла с 5 спальнями и большим бассейном, большая гостиная, сад, а также комната д…
$2,49 млн
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Вилла с 6 спальнями и 7 Ванными, Огромный частный бассейн, приватная территория в 1600 кв.м
$845,015
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Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
$333,398
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
На продажу одноэтажный дом в популярном поселке. Дом имеет 4 спальни и 5 ванных комнаты, про…
$577,724
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
ПРОДАЕТСЯ вилла с бассейном в реконструкции. Central Park 4 расположен на улице Тунгклом-Тал…
$444,300
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный Дом с 2мя спальнями недалеко от пляжа The Maple Pattaya — это жилой комплекс вил…
$255,728
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя уникальное пространство, где роскошь сочетается с природной гармонией и ку…
$816,107
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Вилла в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла
Нонг-Пру, Таиланд
2х этажная вилла с бассейном, общей площадью 402 квм, с 5ю спальнями и 5ю ванными комнатами,…
$505,442
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Вилла в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Вилла
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и садом в поселке Garden Villa - 9 в районе Huay Yai. Площадь …
$618,195
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Вилла в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Вилла
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Очень ухоженная, меблированная и уютная двухкомнатная вилла. Просторная терраса, функциональ…
$58,869
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла
Банг-Ламунг, Таиланд
Опыт повышенной жизни в Ронге Po с этой недавно построенной современной виллой, продуманно с…
$150,342
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Дом в поселке Thai Charming Home, Паттайя   Просторный двухэтажный дом общей площадью 250 …
$260,176
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
The LAKE - это современный коттеджный поселок, который расположился на огромном по площади у…
$338,006
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Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
2- этажный дом в популярном поселке Baan Dusit Pattaya - 1 на огромной территории 1400 квм. …
$398,491
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$4,460
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Вилла в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла
Нонг-Пру, Таиланд
Хватит скруллинга — это та сделка, которую вы ждали. Если вы хотите виллу в Паттайе, в кото…
$222,989
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
Современная меблированная вилла с бассейном на продажу в Panalee Banna Village, Хуай Яй, Пат…
$489,219
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Вилла с бассейном в поселке  Hansa Paradise Hill, Паттайя   Эта современная вилла — готово…
$573,721
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Вилла в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Parkside Pool Villas — эксклюзивный проект из 25 частных домов у озера Мабпрачан, созданный …
$618,195
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Вилла с бассейном в поселке  Hansa Paradise Hill, Паттайя   Эта современная вилла — готово…
$618,195
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
$1,66 млн
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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