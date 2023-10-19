Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Чонбури
  5. Виллы

Виллы в Чонбури, Таиланд

Паттайя
18
Вилла В архив
Очистить
18 объектов найдено
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 492 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€240,434
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 380 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€204,285
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 260 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€165,950
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 244 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€160,547
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке площадью 383 квадратных метра, жилая площадь дома 199 …
€205,443
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 260 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€180,052
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 200 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€152,862
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 497 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€743,825
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€362,159
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€362,803
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€343,654
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€337,145
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
The Infini Pattaya — это закрытое комьюнити, состоящее всего из 14 вилл с собственным бас…
€404,158
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€145,745
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
NARITA VILLA - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс…
€220,157
Вилла 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Крупнейший новый проект роскошных вилл в Паттайе! На огромном земельном участке площадью в …
€453,102
Вилла 10 спален в Паттайя, Таиланд
Вилла 10 спален
Паттайя, Таиланд
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 400 м²
Самая роскошная вилла с 10 спальнями на продажу в Паттайе. Впечатляющая скидка. Цена сниж…
€4,14 млн
Вилла 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 040 м²
Фантастическое предложение для этой роскошной виллы с бассейном в районе На ДжомтьенСпециаль…
€426,176

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти