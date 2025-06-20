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Виллы в Bang Lamung, Таиланд

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45 объектов найдено
Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 2/2
2- этажный дом с бассейном в популярном поселке Baan Dusit Pattaya View  на территории 675 к…
$456,353
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Цена снижена. На продажу одноэтажный дом с бассейном и садом в популярном поселке. Дом имеет…
$507,285
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Вилла в Nong Prue, Таиланд
Вилла
Nong Prue, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном на огромной территории в 1000 кв.м.  в районе Siam Country Club. На вилле …
$472,651
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Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
2- этажный дом в популярном поселке Baan Dusit Pattaya - 1 на огромной территории 1400 квм. …
$365,082
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Вилла 5 комнат в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы ELEMENT! Рассрочка!Откройте для себя …
$216,681
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Green Field Villas — поселок с современной инфраструктурой, расположенный в Восточной Паттай…
$116,533
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Находитесь в поиске идеальной виллы для отдыха или переезда всей семьей? Тогда представляем …
$248,142
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Вилла 5 комнат в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы ELEMENT! Рассрочка!Откройте для себя …
$209,260
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DDA Real Estate
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
GLORY Pattaya — это ультрасовременный комплекс вилл класса люкс, расположенный в пригороде П…
$1,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Вилла с тремя спальнями, гостиной и открытой тайской кухней, парковочным местом на 2 машины,…
$132,782
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Почувствуйте жизнь на этой потрясающей новой вилле в Паттайе, Чонбури. Эта двухэтажная вилла…
$95,682
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Современный жилой посёлок ENGEL HAUS в районе Rong Po!Надёжный выбор для семьи, инвесторов и…
$188,972
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DDA Real Estate
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
GLORY Pattaya — это ультрасовременный комплекс вилл класса люкс, расположенный в пригороде П…
$774,170
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Этаж 2/2
Amber с 3 спальнями, все с ванными комнатами, меньше значит больше, где комфорт сочетается с…
$810,842
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Вилла в Na Kluea, Таиланд
Вилла
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом находится в районе Naklua рядом с самым чистым и уютным пляжем в городе Wong…
$194,765
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Вилла 4 комнаты в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря!Гибкие условия покупки! Дос…
$234,896
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DDA Real Estate
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
GLORY Pattaya — это ультрасовременный комплекс вилл класса люкс, расположенный в пригороде П…
$1,22 млн
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Вилла 5 комнат в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря!Гибкие условия покупки! Дос…
$298,219
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DDA Real Estate
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 469 м²
Этаж 2/2
Onyx с 4 спальнями с ванными комнатами и отдельной туалетной комнатой для гостей обеспечит в…
$1,57 млн
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Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
Дом в популярном поселке " Baan Dusit Pattaya - 1". На территории: открытый бассейн, терраса…
$370,787
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Эта просторная вилла имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, просторную гостиную, большой бассейн…
$456,353
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Вилла в Nong Prue, Таиланд
Вилла
Nong Prue, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
1 - этажный дом недалеко от Школы Риджентс в Паттайе. Площадь земельного участка 444 кв.м. В…
$256,699
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Вилла 5 комнат в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря!Гибкие условия покупки! Дос…
$422,150
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в ban sanak tabaek, Таиланд
Вилла 5 комнат
ban sanak tabaek, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 2
Премиальный вилловый посёлок в сердце Wisdom Valley!Всего в 15 минутах от побережья Паттайи!…
$824,459
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
The 9 Home Office – идеальное решение для релаксации сотрудников: офис и жильё в одном прост…
$214,899
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DDA Real Estate
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Этаж 2/2
На продажу двухэтажная просторная вилла с собственным бассейном на территории и красивым тро…
$774,170
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Этаж 1/1
Гарантированный доход первые 2 года при покупке виллы.  Добро пожаловать в мир роскоши и ком…
$1,43 млн
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
ПРОДАЕТСЯ дом с двумя спальнями. Central Park 4 расположен на улице Тунгклом-Талман, восточн…
$175,207
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Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом в поселке Baan Dusit Pattaya Park - это третий проект от застройщика Dusit G…
$325,152
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Цена снижена. На продажу двухэтажный дом в популярном поселке. Дом имеет 3 спальни и 3 ванны…
$336,153
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Параметры недвижимости в Bang Lamung, Таиланд

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