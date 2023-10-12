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Виллы с видом на горы в Таиланде

Провинция Пхукет
1112
Пхукет
1063
Кату
6
Паттайя
6
Чонбури
6
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41 объект найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Комплекс из 8 вилл, с 2-мя спальнями в тропическом дизайне, в районе Раваи. От надежного за…
€365,703
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Сейчас лучшее время для покупки недвижимости в Таиланде на Пхукете, так как рынок только нач…
€253,215
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Роскошные виллы с 3-мя спальнями рядом с престижном районе Лагуна с фактическим доходом от с…
€526,198
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. …
€367,115
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Ро…
€941,320
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный …
€847,188
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 428 м²
OFFPLAN. Высококлассная резиденция в живописном месте с 360-градусным видом на окружающие го…
€900,711
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 566 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€700,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€420,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Проект состоит из двухэтажных вилл, жилой площадью 208 м.кв. Проект выполнен в японском стил…
€217,600
Вилла 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 287 м²
Добро пожаловать в мир вил, где сливаются роскошь, комфорт и непревзойденная красота. Наш…
€132,300
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 939 м²
Количество этажей 2
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия,…
€2,19 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 130 м²
Количество этажей 4
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия,…
€1,86 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 116 м²
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Д…
€3,43 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Д…
€2,13 млн
Вилла со стеклопакетами, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла со стеклопакетами, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" Виллы в эко-локации с встроенной си…
€576,654
Вилла с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Пхукет, Таиланд
Вилла с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Пхукет, Таиланд
Виллы премиум класса рядом с международной школой. Стильные виллы, которые прекрасно подо…
€744,628
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
RESALE. Цена снижена с 42 млн. До 35 млн. Тайских батов мотивированным продавцом, который ищ…
€900,711
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
RESALE. С частичным видом на море, расположенный на холмах над долиной Камала на западном по…
€428,336
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 353 м²
RESALE. Прекрасный семейный дом, тихий и уединенный, но не изолированный, расположен чуть ни…
€379,585
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание в Кату, Таиланд
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание
Кату, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
€509,545
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 690 м²
Эта двухэтажная вилла площадью 3 расположена на склоне холма и расположена на 620 кв. М. Из …
Цена по запросу
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 200 м²
ПРОДАЖА. Наслаждаться редкостью своего расположения у моря и предлагать самый захватывающий …
€4,37 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 31 069 м²
ПРОДАЖА. Уникально спроектированная вилла с дзен-подобным внутренним двором, увенчанным огро…
€463,223
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Бутик-жилые виллы с видом на Андаманское море, расположенные на лесистом холме в 80 метрах н…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
RESALE. Этот труднодоступный отель расположен в деревне Нака Тани, всего в 400 метрах от пля…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
RESALE. Цена снижена с 15 200 000 бат. Эта современная вилла с 3 спальнями для восточного ба…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 582 м²
Вдохновленный балийской архитектурой, окруженный современностью, подчеркнутый роскошью. Высо…
€1,98 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 768 м²
ПОВТОР. Цена снижена! Частная вилла с бассейном в конце дороги на тихом склоне холма, в 5 ми…
€769,464
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
RESALE. Новая вилла, хорошо построенный дом, идеально расположенный в тихом жилом районе все…
€463,223

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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