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Виллы около гольф-клуба в Таиланде

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Пхукет
8
Ко Самуи
94
Пхукет
2219
Чонбури
203
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Готовый трехуровневый дом с 4 спальнями в районе Кату-Патонг за 15,9 млн бат   Продает…
$477,440
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Агентство
Undersun Estate
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Параметры недвижимости в Таиланде

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