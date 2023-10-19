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Виллы в Сураттани, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Moo 7, Таиланд
Вилла 3 спальни
Moo 7, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Комплекс предлагает 30 роскошных фирменных вилл от 2 до 7 спален с потрясающим видом на море…
€535,001

Параметры недвижимости в Сураттани, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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