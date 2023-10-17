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Виллы в Пхангнга, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Ban Nok Na, Таиланд
Вилла 4 спальни
Ban Nok Na, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 066 м²
PHA5532: Вилла с 4 спальнями расположена на острове Ко Кхо Кхао в провинции Пхангнга. Распол…
€835,690

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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