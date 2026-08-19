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Виллы в Пхангнге, Таиланд

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28 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Ban Sam Chong, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Sam Chong, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Всего 15 роскошных вилл с частными бассейнами. Район этот активно развивается и в ближайшем …
$566,000
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Вилла 6 комнат в Пхангнга, Таиланд
Вилла 6 комнат
Пхангнга, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 988 м²
Количество этажей 1
Проект включает всего четыре ультра-роскошные виллы с панорамными видами на Андаманское море…
$8,57 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Коллекция эксклюзивных вилл с частными бассейнами, расположенная на территории масштабного к…
$1,42 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 1 комната в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 1 комната
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
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$968,301
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Вилла 1 комната в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 1 комната
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
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$377,547
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Вилла 3 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 585 м²
Этаж 1/1
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$1,99 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 2 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
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$918,476
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Вилла 5 комнат в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 053 м²
Этаж 1/2
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$4,42 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 521 м²
Этаж 1/2
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$1,75 млн
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Вилла 2 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
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$1,18 млн
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Вилла 5 комнат в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 053 м²
Этаж 1/2
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$5,17 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Этаж 1/3
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$3,01 млн
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Вилла 2 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$794,835
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Вилла 5 комнат в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 053 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$5,30 млн
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Вилла 5 комнат в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 053 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$5,17 млн
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Вилла 6 комнат в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 823 м²
Этаж 1/3
До моря 10 м, Гарантия дохода 4%О комплексе:Комплекс на побережье Андаманского моря включает…
$6,77 млн
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Вилла 2 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,42 млн
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Вилла 6 комнат в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 823 м²
Этаж 1/3
До моря 10 м, Гарантия дохода 4%О комплексе:Комплекс на побережье Андаманского моря включает…
$6,73 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 585 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей эксклюзивного …
$2,21 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхангнга, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхангнга, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для взыскате…
$5,68 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхангнга, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхангнга, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для взыскате…
$5,65 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 615 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей эксклюзивного …
$2,94 млн
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Вилла 2 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$942,306
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Вилла 2 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,19 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 585 м²
Этаж 1/3
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$2,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 644 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,99 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 585 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей эксклюзивного …
$2,27 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей эксклюзивного …
$3,44 млн
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Параметры недвижимости в Пхангнге, Таиланд

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