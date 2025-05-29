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Виллы в Пхукете, Таиланд

Пхукет
9
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11 объектов найдено
Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" Виллы в эко-локации с встроенной си…
$612,601
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
PHU3319 Этот 2-этажный 4-спальный семейный дом, расположенный недалеко от британской междун…
$368,890
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Виллы премиум класса рядом с международной школой. Стильные виллы, которые прекрасно подо…
$791,047
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 585 м²
В комплексе: Проект занимает земельный участок площадью 7 629 кв.м (4,8 раи). На этой террит…
$700,000
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд Предл…
$520,409
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Особенность объекта: Роскошные виллы, местоположение которых позволит получать наиболее высо…
$700,000
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Особенность объекта: Роскошные виллы, местоположение которых позволит получать наиболее высо…
$305,000
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Современные виллы с эко концептом Новый комплекс современных вилл состоит из отельной и р…
$426,184
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Виллы в японском стиле рядом с морем Новый комплекс вилл с 3 спальнями, бассейнами и садо…
$542,388
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Роскошные Виллы в современном стиле премиум класса между Сурином и Банг Тао ! Детали объе…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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