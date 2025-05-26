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Виллы в Патонге, Таиланд

Патонг
34
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35 объектов найдено
Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Discover an exquisite retreat nestled at the serene southern end of Patong. This modern vill…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 294 м²
Luxury villa located in the famous area of the island - Patong. This resort is surrounded by…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 660 м²
Concealed behind each entrance at this Villa is a lively miniature wonderland. Wandering thr…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 525 м²
Magnificent house with sea views located in Patong area. This is a great investment solution…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Площадь 450 м²
Gracefully clinging to the edge of a private peninsula, the Villa offers luxury elegant desi…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Beautiful, recently renovated villa in Patong features amazing Seaview and private pool. It …
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 477 м²
Luxurious villa located in a closed area in the heart of Phuket. On top of a hill, with magn…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 200 м²
Luxury villa with panoramic sea views! Details: Six bedrooms and seven bathrooms Land area -…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 8
Площадь 750 м²
A stunning 8 bedroom villa located in the hills above Kalim Beach offering infinite luxury a…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 329 м²
The outstanding look of this villa is what made its design get an award. If you want to find…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
The perfect blend of luxury and affordability with these stunning sea view cottages, nestled…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Imagine living where breathtaking sunsets meet sweeping ocean views — welcome to this specta…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 200 м²
Elevated above the vibrant coastline, this stunning villa offers an incredible opportunity t…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 1 200 м²
This villa is located in the hills of Patong. It has heartbreaking view at Patong Bay, espec…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 462 м²
Located within 1,3 km walk from Patong beach, this villa offers all the modern comforts and …
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 525 м²
PAT6791: Magnificent house with sea views located in Patong area. This is a great investment…
$462,298
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 8
Площадь 750 м²
PAT5989: потрясающая вилла с 8 спальнями, расположенная на холмах над пляжем Калим, с бескон…
$3,81 млн
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 900 м²
PAT6026: Эта вилла представляет собой уникальную инвестиционную возможность, состоящую из дв…
$2,19 млн
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Вилла 4 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
До моря 700 мО комплексе:Эксклюзивный комплекс включает 26 вилл с 2, 3, 4 и 5 спальнями, каж…
$1,05 млн
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 467 м²
PAT6502: Luxury villa for sale, located in a guarded complex on a hillside overlooking the A…
$1,42 млн
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 946 м²
PAT6833: Роскошная вилла с спальней 4 с земельным участком 2.000 кв.м. Изысканный тропически…
$2,72 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 360 м²
PAT6569: Stylish villa for sale in Patong, surrounded by rainforests and the endless sea. Th…
$410,324
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 240 м²
PAT6096: Urgent Sale! Price reduced from 30 million to 17 million Thb! Limited time offer! V…
$465,034
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 000 м²
PAT6388: Exclusive villa with magnificent sea views will give you a tropical paradise. The u…
$2,60 млн
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 420 м²
PAT6697: From the moment you enter this four-bedroom property you know, you are in for a spe…
$1,61 млн
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 477 м²
PAT6367: Роскошная вилла, расположенная в закрытом районе в центре Пхукета. На вершине холма…
$4,66 млн
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Вилла 4 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
Этаж 1/2
До моря 700 мО комплексе:Эксклюзивный комплекс включает 26 вилл с 2, 3, 4 и 5 спальнями, каж…
$1,77 млн
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 476 м²
PAT5205: The property is a villa situated in Patong. The land plot is 1231 sq.m. It has a fu…
$1,89 млн
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Площадь 250 м²
PAT5448: Seaview 3 Bedroom House 250 sq.m features: 3 Bedroom 3 Bathroom Kitchen Living room…
$300,904
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 120 м²
PAT4642:   This amaizing house are situated in the heart of Patong. A safe and quiet neighbo…
$681,137
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Параметры недвижимости в Патонге, Таиланд

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