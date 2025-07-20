Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Краби
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Краби, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Ko Lanta, Таиланд
Вилла
Ko Lanta, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и актуальные цены нужно уточнять на дату о…
$447,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ko Lanta, Таиланд
Вилла
Ko Lanta, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и актуальные цены нужно уточнять на дату о…
$525,015
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ko Lanta, Таиланд
Вилла
Ko Lanta, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и актуальные цены нужно уточнять на дату о…
$401,482
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Краби, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти